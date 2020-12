Die Toten Hosen: feiern 15 Jahre „Heimspiel – Live In Düsseldorf“

Kaum eine andere Band hat ihre Tour-Aktivitäten so ausgiebig auf DVD dokumentiert wie die Punkrocker aus Düsseldorf, Die Toten Hosen. So musste natürlich auch das Heimspiel in der LTU Arena in Düsseldorf für die Nachwelt festgehalten werden. Wo sonst nur mäßig interessante Spiele der Fortuna Düsseldorf stattfinden, war vor 15 Jahren die Hütte voll bis unters Dach. Über 50.000 Fans kamen zum Heimspiel von Düsseldorfs bekanntesten Jungs und ließen so richtig die Sau raus.

Heute feiern die Hosen dieses Ereignis, präsentieren das komplette Konzert ab 20:00 Uhr auf ihrem YouTube-Kanal und posteten gestern dazu: „Morgen feiern wir mit euch gemeinsam das 15-jährige Jubiläum von Heimspiel – Live in Düsseldorf, indem wir das komplette Konzert ab 20 Uhr als Livepremiere auf unserem YouTube-Kanal zeigen! Schon heute präsentieren wir euch das „Vorspiel“: Ein Blick hinter die Kulissen des damaligen Tourabschlusskonzerts im Düsseldorfer Stadion. Wie man unschwer erkennen kann, standen wir alle wahnsinnig unter Strom und konnten kaum erwarten, dass es losgeht … Vom spielte Kamerakind und bereitete sich mit seinem Vater auf ihren gemeinsamen großen Auftritt vor, auch die Beatsteaks und New Model Army machten sich bereit, und natürlich rannten auch Jochen, Faust und Wölli backstage rum. Viele schöne Erinnerungen, wir freuen uns auf morgen!“