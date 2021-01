Reject The Sickness: veröffentlichen zweite Single/Video „Reveal The Darkness“

Die Belgier Reject The Sickness kennt und mag man im Underground bereits. Doch 2021 legen sie noch locker einen drauf.

While Our World Dissolves ist ein brutal-melodisches Extrem-Metal-Brett. Genau wie die Urväter des Genres es vorexerzierten, halten sich Aggressivität und Catchiness perfekt die Waage. Im Vergleich zu den Vorgängern ist While Our World Dissolves sogar noch einen Zacken düsterer und roher ausgefallen, ohne die melodische Komponente zu vernachlässigen. Inhaltlich geht es nach wie vor um die jungen Außenseiter in unserer Gesellschaft und die damit verbunden dunklen Abgründe der menschlichen Psyche. Die Texte mögen fiktional sein, doch Frontmann Guy bringt durch seinen Job als Sozialarbeiter genügend Fachwissen ein, um sie realitätsnah zu verfassen. Reveal The Darkness ist jetzt die zweite Vorab-Single.

Nach dem derben Vorgänger ‚Disapproval Of the Weak‘, entschied sich die Band, die Brutalität etwas runterzufahren und einen etwas melodischeren Track zu veröffentlichen.

Das kurze, aber emotional aufgeladene Geigen-Intro bereitet den Hörer auf eine intensive Reise vor.

Lyrics und Video zeigen, wie sexueller Missbrauch / häusliche Gewalt zum Drogenkonsum verleiten.

‚Reveal The Darkness‘ transportiert mit unter die Haut gehender Intensität, wie Drogen zunächst eine Flucht vor Problemen ermöglichen, nur um in kürzester Zeit selbst zum Problem zu werden.

Quelle: Gordeon Music