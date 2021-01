Zero Theorem – The Killing II

Artist: Zero Theorem

Herkunft: Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika

Album: The Killing II

Spiellänge: 16:24 Minuten

Genre: Modern Metal, Alternative Metal

Release: 22.01.2021

Label: SAOL

Link: https://www.facebook.com/zerotheoremband

Bandmitglieder:

Gesang – Caesar

Gitarre – Roy Lev-Ari

Gitarre – Max Georgiev

Bassgitarre – Eloy Palacios

Schlagzeug – Jake Hayden

Tracklist:

Translucent Joke The Future Waiting Swarm

Nachdem ich schon das Review zu The Killing I schreiben durfte (hier), habe ich mich natürlich sehr gefreut, als es die ersten Hinweise zum anstehenden Release von Teil II gab. Die Veröffentlichung von The Killing II ist geplant für den 22.01., also fast genau ein Jahr nach The Killing I, und wie auf dem ersten Teil gibt es auch hier insgesamt fünf Songs. Nach der Debüt-EP Ataraxis aus 2018 ist diese EP jetzt also die dritte Veröffentlichung der Amerikaner.

Musikalisch hat sich eigentlich nicht allzu viel verändert, und das ist auch gut so. Es gibt also immer noch kurzweilige Alternative Metal Songs mit eher dystopisch angelegtem Sci-Fi-Touch, was sich zum einen wieder durch den massiven Einsatz von Keyboards äußert und auch in den Texten niederschlägt. Ich habe nur fast das Gefühl, dass es den Jungs doch langsam ein wenig auf die Nerven geht, dass sie immer in einem Atemzug mit Disturbed genannt werden, wobei das natürlich nicht wirklich eine schlechte Referenz ist. Caesars Gesang entfernt sich von der Stimmfarbe David Draimans, und die Jungs versuchen, sich möglichst frei in dem Rahmen, den sie sich wohl selbst gesteckt haben, zu bewegen. Einzige Ausnahme davon bildet der letzte Track Swarm. Und wie auch auf The Killing I wartet der zweite Teil mit einer Ballade auf, die kommt als Vorletztes und heißt Waiting.

Sehr interessant sind in dem Zusammenhang übrigens die Statements von Caesar, die er schon zu The Killing I gemacht hat: „…mahnt gezielt jene, die Leid und Gefahr ignorieren, bis sie persönlich betroffen sind… In manchen Fällen sind wir nur so stark und existenzfähig wie unser kollektiver Wille. Ohne einander geht das Individuum zugrunde.“ Dass er damit im Januar 2020 schon das aussprach, was uns immer noch umtreibt, hat er damals sicher nicht geahnt.