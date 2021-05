Requiem: veröffentlichen neue Single nebst Lyric Video

Na, Lust auf ein bisschen kompromisslosen und brutalen Death Metal der alten Schule?

Die Death Metal Veteranen Requiem aus der Schweiz werden am 25.06.2021 ihr neues Album Collapse Into Chaos bei Massacre Records veröffentlichen!

Gestern hat das Lyric Video zur neuen Single Mind Rape exklusiv auf legacy.de Premiere gefeiert – seit heute kann man sich das Video auch ansehen.

Das Album wurde von V.O. Pulver im Little Creek Studio gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks ist Tata Kumislizer (Kumislizer Design) verantwortlich.

Collapse Into Chaos wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/collapseintochaos

Requiem – Collapse Into Chaos

1. Fade Into Emptiness

2. Collapse Into Chaos

3. Mind Rape

4. Down To Zero

5. All Hail The New God

6. Only Empty Words Remain

7. Progress To Collapse

8. Mankind Never Learns

9. Ivory Morals

10. Out Of Sight, Out Of Mind

11. New World Dystopia

12. World Downfall (Outro)

Ltd. Vinyl LP

A-Side: Track 1-6

B-Side: Track 7-12

Requiem live:

11.06.2021 DE Schriesheim – Push e.V. (Grabbenacht Festival 2021)

19.06.2021 DE Waldshut-Tiengen – JUZ

20.11.2021 CH Langenthal – OldCapitol

http://www.requiem-net.com

https://www.facebook.com/RequiemSwitzerlandOfficial