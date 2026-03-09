Rexoria: kehren mit ihrem neuen Album „Fallen Dimension“ zurück

Mit ihrem vierten Studioalbum – dem Nachfolger des gefeierten Imperial Dawn, beide über Black Lodge erschienen – gehen Rexoria einen mutigen und fokussierten Schritt nach vorn. Fallen Dimension deckt ein breites emotionales und thematisches Spektrum ab, von sozialkritischen und kriegsgeprägten Erzählungen bis hin zu gefühlvollen Powerballaden und mitreißenden, eingängigen Hymnen. Es ist ein Album, das auf Atmosphäre, Intensität und dem unverwechselbaren Rexoria-Spirit basiert.

Ein besonderes Highlight des Albums sind die beiden exklusiven Duette mit Gastauftritten von Mike Andersson (Tungsten) und Johnny Gioeli (Axel Rudi Pell / Hardline), die dem Album zusätzliche Tiefe und Dynamik verleihen.

Fallen Dimension – Tracklist:

Metallic Rain Awakening Dancing On The Ruins Malleus Maleficarum Running With The Stars Dominion Break The Wave Himalaya Wasted Land Virtual Pain Heart Of Sorrow

Gemischt und gemastert von Jonas Kjellgren (Sabaton, Bloodbound, Raubtier, Dynazty), präsentiert Fallen Dimension elf kraftvolle Tracks, die die weiterentwickelte Identität und die geschärfte musikalische Vision der Band vollends widerspiegeln.

Mit über 120 Konzerten in ganz Europa haben sich Rexoria als beeindruckende Live-Band etabliert. Die Band tourte bereits mit Größen wie Battle Beast, Bloodbound, Dynazty, Sirenia, Semblant und Thobbe Englund (Sabaton) und teilte sich die Bühne. Auch auf großen Festivals wie dem Sweden Rock Festival und dem Malmöfestivalen war sie zu Gast.

Royal Metal klang noch nie so klar und definiert – und Rexoria sind bereit, die Spitze der modernen Metal-Szene zu erobern.