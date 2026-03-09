Death Dies: präsentieren neue Single/Video „Asmodevs“

Asmodevs ist die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album Maledicti In Aeternvm von Death Dies und wird von einem spektakulären Lyric-Video begleitet, das vom talentierten Gianfranco Logiudice mit Grafiken von Maira Pedroni realisiert wurde.

Der Song spiegelt die Natur des mächtigen Dämons der Lust, Zerstörung und Zwietracht wider und verkörpert die ganze Gewalt und Boshaftigkeit eines Albums, das die reinste Essenz des Black Metal verspricht – eine Welt, in der Licht und Hoffnung keinen Platz haben. Maledicti In Aeternvm von Death Dies ist eine Reise in die dunkelsten Abgründe des Black Metal, kompromisslose, extreme Musik im Namen der wildesten und extremsten Dark Art.

Maledicti In Aeternvm erscheint am 3. April über My Kingdom Music. Mehr Informationen zur Band und dem kommenden Album findet ihr hier:

Death Dies online:

https://www.facebook.com/DeathDiesLegione