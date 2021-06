Rhapsody Of Fire: veröffentlichen episches Video aus brandneuer EP „I’ll Be Your Hero“

Mit ihrer brandneuen EP, I’ll Be Your Hero, und der gleichnamigen Single melden sich die italienischen Symphonic Power Metal Meister zurück. Rhapsody Of Fire führen darauf ihre packende Trilogie, welche sie 2019 mit ihrem letzten Erfolgs- Album The Eighth Mountain begonnen haben, fort.

I’ll Be Your Hero ist eine musikalische Reise in die Gefilde des Symphonic Metals vom Feinsten: Eingängige Hooks, ausgeklügelte Orchestration und eine glanzvoll kräftige und herausragende Stimme machen I’ll Be Your Hero zu einem wahren Metal Meisterwerk. Fans der Band sowie des Genres, und all diejenigen, die von Fantasy-Geschichten und -Spielen gar nicht genug bekommen, werden mit der neuen Rhapsody Of Fire EP vollstens auf ihre Kosten kommen!

Neben dem neuen Titel Track enthält die EP sieben weitere Songs: den Japan Bonus Song Where Dragons Fly, zwei Liveversionen von Rain Of Fury und The Courage To Forgive – 2019 auf der The Eighth Mountain Tour aufgenommen – sowie alle vier Versionen der Ballade The Wind, The Rain And The Moon, und zwar nicht nur auf Englisch sondern nun auch als italienische, spanische und französische Version.

Mit I’ll Be Your Hero liefern Rhapsody Of Fire einen gelungenen Vorgeschmack auf ihr nächstes Studioalbum, welches noch in diesem Jahr auf erscheinen soll. Um euch die Wartezeit zu verkürzen und ihre EP Veröffentlichung gebührend zu feiern, hat die Band nun den Titel Track samt epischem Video Clip rausgehauen:

Rhapsody Of Fire zählen zu einer der erfolgreichsten Metal Bands Europas, die in ihrem Genre völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Sie sind die Begründer des Epic Symphonic Metal, der Hollywood-gleichende Sound Landschaften mit Heavy Power Metal vereint. Die Zahlen sprechen für sich – mit über 500.000 Fans auf Facebook, über 40.000 Followern auf Instagram, 56.000 Abonnenten auf YouTube und bisher 2 Millionen verkauften Alben – während The Eighth Mountain auf Platz #22 in den Album Charts landete – hat sich die Band weltweit eine treue Fanbase erspielt.

Rhapsody Of Fires I’ll Be Your Hero ist ab sofort, als CD und Digital, hier erhältlich!

I’ll Be Your Hero Tracklist:

01. I’ll Be Your Hero

02. Where Dragons Fly

03. Rain Of Fury (Live)

04. The Courage To Forgive (Live)

05. The Wind, The Rain And The Moon

06. Sin Un Adios

07. Senza Un Addio

08. La Force De Me Battre

Line-Up:

Giacomo Voli – Gesang

Alex Staropoli – Keyboards

Roby De Micheli – Gitarre

Alessandro Sala – Bass

Paolo Marchesich – Drums

