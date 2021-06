The New Roses: Gitarrist Norman Bites geht eigene Wege

Neues aus dem Hause The New Roses. Überraschend aber nicht ganz unerwartet kam gestern folgendes Statement über die sozialen Kanäle der Rosen. Norman Bites verlässt nach sechs gemeinsamen Jahren die erfolgreichen Rocker aus dem Rheingau. Als Gründe werden private und auch berufliche Veränderungen bei Norman genannt. Natürlich bedauern die The New Roses seinen Fortgang, akzeptieren aber die Entscheidung ohne Wenn und Aber. Die Trennung erfolgt freundschaftlich und fast im selben Atemzug wird bereits der Ersatz verkündet. Dabei handelt es sich um Dizzy, Gründungsmitglied und Bruder von Bassist Hardy. Dizzy hat bereits bei den letzten Shows der Rosen an der Gitarre gestanden und so wurden die damals schon aufkommenden Gerüchte um eine Veränderung an der Gitarrenposition nun bestätigt. Norman wird dem Musikbusiness aber weiterhin treu bleiben und so darf man gespannt sein, in welche Richtung das tendiert.

Lest hier das Statement der Rosen auf Facebook:

„With a heavy heart we have to inform you today that our guitarist Norman Bites will unfortunately be leaving the band due to private and professional changes. After 6 exciting years together full of beautiful experiences and hundreds of shows we regret the farewell, but we accept his decision. Norman will of course stay true to Rock’n’Roll and continue to make music.

We wish Norman all the best!

At the same time we are happy to announce the return of Hardy’s brother and TNR founding member Dizzy to the band! Welcome back, Dizzy!!“

„Schweren Herzens müssen wir euch heute mitteilen, dass unser Gitarrist Norman Bites aufgrund privater und beruflichen Veränderungen leider die Band verlassen wird. Nach 6 aufregenden Jahren zusammen voller schöner Erlebnisse und Hunderten von Shows bedauern wir den Abschied, aber wir akzeptieren seine Entscheidung. Norman bleibt natürlich Rock ’n‘ Roll treu und macht weiterhin Musik.