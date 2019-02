Body Count und Jinjer bekommen am 3. August beim RheinRiot im Kölner Palladium schlagkräftige Unterstützung: Die Alternative Metal-Ikonen Life Of Agony um Sängerin Mina Caputo und All Hail The Yeti aus Los Angeles mit ihrer Mischung aus Metalcore und Stoner Rock sind mit an Bord.

Life Of Agony-Bassist Alan Robert freut sich auf das Event: „Was für ein geniales Line-up in einer großartigen Stadt! Wir sind immer wieder gerne in Köln und sind besonders erfreut darüber, dieses Mal die Bühne mit Ice-T und seiner Body Count-Crew, Jinjer und unseren Freunden All Hail The Yeti zu teilen. Das RheinRiot 2019 wird unvergesslich – wir können es kaum erwarten!”

Tickets für das RheinRiot 2019 mit einer deutschlandexklusiven Indoor-Show der Crossover-Pioniere Body Count um Rapper Ice-T, Life Of Agony, die ukrainischen Metalcore-Querdenker Jinjer und All Hail The Yeti sind bei Metaltix (https://metaltix.click/RheinRiot19Feb) und Eventim erhältlich.

Kommentare

Kommentare