Ricky Warwick: veröffentlicht den Titeltrack seines neuen Albums ‚When Life Was Hard And Fast‘

Mit nur noch drei Wochen verbleibend bis zum Erscheinen seines ersten Soloalbums seit fünf Jahren, hat Ricky Warwick am Freitag den Titeltrack When Life Was Hard And Fast veröffentlicht, bei dem niemand Geringeres als Def Leppard’s Joe Elliot die Backing Vocals beisteuert. Das begleitende Musikvideo dreht sich um das zwischen 1928 und 1936 ausgetragene County Down Ards TT Motor Race, das man auch auf dem Cover bewundern kann. Genauer gesagt zeigt das Cover einen Unfall von einem der Rennen, der direkt vor einem Feld passierte, das zu einer Farm von Rickys Großvater gehörte, auf der Ricky selbst die ersten 14 Jahre seines Lebens zubrachte.

Hier geht’s zur Premiere des Videos:

Hier kann das Album in diversen Formaten vorbestellt werden, darunter auch ein 2CD-Digipack mit dem Cover-Album Stairwell Troubador als Bonus:

– http://nblast.de/RickyWarwick-WLWHAF

– https://www.musicglue.com/ricky-warwick/

Bei den Aufnahmen zum Album wurde Ricky von Robert Crane (Bass), Xavier Muriel (Drums) und Keith Nelson (Gitarre) unterstützt, außerdem gesellte sich eine ganze Reihe Special Guests dazu, darunter Def Leppard’s Joe Elliott, Andy Taylor (Ex-Duran Duran), Luke Morley (Thunder), Dizzy Reed von den unsterblichen Guns n’ Roses und sogar Rickys Tochter Pepper. Keith hat das Album auch produziert, zuletzt arbeitete er mit Buckcherry, Blackberry Smoke und Alice Cooper. Keith berichtet, Ricky sei „eine wahre Rock’n’Roll-Seele. Er hat unglaubliche Geschichten zu erzählen und eine ganz eigene Art, sie zu vermitteln. Es war mir eine Ehre, von ihm gebeten zu werden, mich ihm anzuschließen und zu diesem Album beizutragen“.

When Life Was Hard And Fast Tracklist:

01. When Life Was Hard And Fast

02. You Don’t Love Me

03. I’d Rather Be Hit

04. Gunslinger

05. Never Corner A Rat

06. Time Don’t Seem To Matter

07. Fighting Heart

08. I Don’t Feel At Home

09. Still Alive

10. Clown Of Misery

11. You’re My Rock N Roll

When Life Was Hard And Fast ist in diesen physischen Formaten erhältlich:

– CD Jewelcase

– 2CD Digipak (inkl. Cover-Album Stairwell Troubadour als Bonus)

– Schwarze LP

– Rote LP

– „Arctic Pearl“ farbige LP

– Kassette (limitiert auf 100)

Stairwell Troubadour Tracklist:

01. You Spin Me round (Like A Record) (Dead Or Alive cover)

02. Ooops!…I Did It Again (Britney Spears cover)

03. Summertime Blues (Eddie Cochran cover)

04. 1000 Dollar Car (Bottle Rockets cover)

05. Cocaine Blues (Johnny Cash cover)

06. I Don’t Want To Grow Up (Ramones cover)

07. I Fought The Law (The Clash cover)

08. Burning Love (Elvis Presley cover)

09. Jesus Loves You…But I Don’t (The Almighty cover)

10. Wrathchild (Iron Maiden cover)

Ricky Warwick im Netz:

https://www.facebook.com/rickywarwickofficial/

https://www.rickywarwick.com/

Quelle: Nuclear Blast Records