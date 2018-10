Rise Of The Northstar: veröffentlichen brandneuen Song ‚Nekketsu‘

Europas größte Crossover-Band, RISE OF THE NORTHSTAR, haben den brandneuen Song ‚Nekketsu‘ vom ungeduldig erwarteten zweiten Album »The Legacy Of Shi« veröffentlicht.

Hört den Song hier: http://nblast.de/ROTNNekketsu

ICYMI:

‚This Is Crossover‘ Stream Video: https://youtu.be/9sjvyCNxNrk

‚Here Comes The Boom‘ Music Video: https://youtu.be/ySORA33T–E

Gaiden Documentary #1: https://www.youtube.com/watch?v=6XMCENNTh0s

Erst kürzlich hatten ROTN ein Video veröffentlicht, in dem sie das Konzept der sogenannten „Northcards“ erklären, die in jedem Digipack von »The Legacy Of Shi« enthalten sein werden.

Die Band hatte vor Kurzem angekündigt, dass die Digipack Version des Albums eine von 10.000 sogenannten „Northcards“ enthalten wird, die eines der Bandmitglieder zeigt. 10 dieser Karten sind „Shi Northcards“ – finde eine davon und Du wirst belohnt werden.

Seht das offizielle „Northcard„-Enthüllingsvideo hier:

»The Legacy Of Shi« erscheint am 19. Oktober über Nuclear Blast (Sharptone Records in den USA, Ward Records in Japan) und wurde mit GOJIRAs Joe Duplantier in dessen Silver Cord Studios in Brooklyn, NY aufgenommen. Das Album enthält elf neue Songs sowie einen zusätzlichen Bonus Track (nur Vinyl und Japan) mit einer Laufzeit von 44 bzw. 48 Minuten

Das Album wird als CD Digipack, verschiedenfarbiges Vinyl (schwarz, weiß, schwarz/weiß bi-colored) sowie als Digital Download/Stream über alle gängigen Plattformen erhältlich sein.

Bestellt hier vor: http://nblast.de/ROTNTheLegacyOfShi

Erst kürzlich hat die Band die erste Single, ‚Here Comes The Boom‘, veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=ySORA33T–E

Tracklist:

01. The Awakening

02. Here Comes The Boom

03. Nekketsu

04. Kozo

05. Teenage Rage

06. Step By Step

07. This Is Crossover

08. Cold Truth

09. All For One

10. Furyo’s Day

11. The Legacy Of Shi

Bonus track

12. Sayonara (vinyl and Japan only)

Über die vergangenen vier Jahre ist die Band mit ihrem Mix aus 90er Metal, Rap, Hardcore und japanischer Kultur sowie brutalen und intensiven Live-Shows zu einem echten Markenzeichen geworden. Nach der Veröffentlichung ihres weltweit gelobten Debüts »Welcame« (2014), tourte die Band ununterbrochen und hinterließen flächendeckend offene Münder. Mit ihrem nackenbrechenden neuen Album wird der Northstar zu ungeahnten Höhen aufsteigen.

Seht ROTN live auf einer der kommenden Konzerte:

30.11.2018 UK South Yorkshire – Corporation

01.12.2018 UK London – Ulu

02.12.2018 UK NL Leiden – Gebr. de Nobel

04.12.2018 LUX Esch-sur-alzette – Kulturfabrik Asbl Cultural Centre

08.12.2018 F Colmar – Rock In Hell

10.12.2018 I Milano – Legend 54

12.12.2018 CH Langenthal – Old Capitol

13.12.2018 CH Genève – L’Usine

15.12.2018 F Limoges – Centre Culturel John Lennon

21. – 27.07.2019 SLO Tolmin – MetalDays

