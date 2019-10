Rise Of The Northstar: veröffentlichen ‚Here Comes The Boom‘ live Video

Europas größte Crossover-Band, Rise Of The Northstar, hat das offizielle Live Video zur Hit-Single Here Comes The Boom veröffentlicht. Der Mitschnitt entstand während ihres Auftritts in Paris am 18. Mai. Der Song stammt vom aktuellen Rise Of The Northstar-Album, The Legacy Of Shi!

Die Band wird ihre Headliner-Tour zum Album am 17. Oktober in Aarschot, Belgien starten.

Seht das Video hier:

Die Band kommentiert: „We are excited to bring The Legacy Of Shi Tour to Europe in the way it was meant to be seen: the five of us against the Yokai samurai. We can’t wait to fight him with you by our side.“

Die Tour wird die Band durch Belgien, Deutschland, Tschechien, Österreich und die Schweiz führen und mit der bis dato größten und ambitioniertesten Bühnenproduktion aufwarten.

Rise Of The Northstar

The Legacy Of Shi pt. 02 Tour 2019

Special Guests: to be announced

17.10.19 Belgium Aarschot De Klinker

18.10.19 Germany Köln Essigfabrik

19.10.19 Germany Hamburg Grünspan

20.10.19 Germany Berlin Musik & Frieden

21.10.19 Day Off

22.10.19 Czech Republic Prague Nova Chmelnice

23.10.19 Germany Nürnberg Z-Bau

24.10.19 Germany München Backstage

25.10.19 Germany Leipzig Conne Island

26.10.19 Germany Cham LA

27.10.19 Austria Wien Flex

28.10.19 Switzerland Aarau Kiff

15.11.19 France Savigny Le Temple Cedex L’Empreinte

16.11.19 France Bordeaux Rock School Barbey

17.11.19 France Rennes Le Liberté – L’Etage

12.12.19 France Strasbourg La Laiterie

13.12.19 France Pont-de-Metz La Chapelle-Les Trinitaires

14.12.19 France Oignies Le Métaphone

Die Band veröffentlichte ihr zweites Album The Legacy Of Shi in 2018 via Nuclear Blast.

ICYMI:

The Legacy of Shi music video:

This Is Crossover stream video: https://youtu.be/9sjvyCNxNrk

Here Comes The Boom music video: https://youtu.be/ySORA33T–E

Nekketsu track video: https://youtu.be/QRkZSN-mjuM

Nekketsu vertical video: https://youtu.be/2oWrY2VeNQ8

ROTN Gaiden documentary #1: https://youtu.be/6XMCENNTh0s

ROTN Gaiden documentary #2: https://youtu.be/abPV02XVOvY

The Legacy Of Shi wurde mit Gojiras Joe Duplantier in dessen Silver Cord Studios in Brooklyn, NY aufgenommen. Das Album enthält elf neue Songs sowie einen zusätzlichen Bonus Track (nur Vinyl und Japan) mit einer Laufzeit von 44 bzw. 48 Minuten

Das Album ist als CD Digipack, verschiedenfarbiges Vinyl (schwarz, weiß, schwarz/weiß bi-colored) sowie als Digital Download/Stream über alle gängigen Plattformen erhältlich.

Bestellt hier: http://nblast.de/ROTNTheLegacyOfShi

Digital: https://lnk.to/thelegacyofshi

Tracklist:

01. The Awakening

02. Here Comes The Boom

03. Nekketsu

04. Kozo

05. Teenage Rage

06. Step By Step

07. This Is Crossover

08. Cold Truth

09. All For One

10. Furyo’s Day

11. The Legacy Of Shi

Bonus track

12. Sayonara (vinyl and Japan only)

Über die vergangenen vier Jahre ist die Band mit ihrem Mix aus 90er Metal, Rap, Hardcore und japanischer Kultur sowie brutalen und intensiven Live-Shows zu einem echten Markenzeichen geworden. Nach der Veröffentlichung ihres weltweit gelobten Debüts Welcame (2014), tourte die Band ununterbrochen und hinterließen flächendeckend offene Münder. Mit ihrem nackenbrechenden neuen Album wird der Northstar zu ungeahnten Höhen aufsteigen.

