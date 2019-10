BYH!!!-Newsletter: Exklusiver Hauptact für die Crazy X-Mas-Weihnachtsfeier ist bestätigt

Eine freudige Nachricht zum Feiertag und eine faustdicke Überraschung für alle, die dachten, das Aufgebot unserer Weihnachtsfeier könne nicht noch hochkarätiger werden: Zum diesjährigen Crazy X-Mas am 7. Dezember ist noch ein mächtiger Hauptact hinzugestoßen, und, soviel ist jetzt schon sicher, er wird die Halle definitiv zum Brodeln bringen. Denn: Ross The Boss kehren zurück in die Balinger volksbank*messe – und das deutschlandexklusiv!

Bekanntlich sorgten Ross „The Boss“ Friedman und seine Mitstreiter ja bereits als letzte Band des Samstagabends beim Bang Your Head!!! 2019!!! für eine grandiose Live-Party – nicht zuletzt dank der zahlreichen Manowar-Klassiker, die der ehemalige Gitarrist der „Kings Of Metal“ mit seinem unverkennbaren Stil einst geprägt hat.

Die Stimmung war so fantastisch und die Show dermaßen mitreißend, dass wir Ross & Co. unbedingt noch einmal zu uns einladen mussten, und zwar so rasch wie möglich. Wir freuen uns daher sehr, dass es nun tatsächlich geklappt hat und Ross The Boss nach ihren Australienshows extra für uns noch einmal einen Abstecher nach Deutschland machen. Sie werden nämlich sonst bei keinem der anderen einschlägigen Weihnachtsevents hierzulande dabei sein.

Also, seid unbedingt dabei, wenn unsterbliche Hymnen wie Hail And Kill, Thor, Sign Of The Hammer, Blood Of My Enemies, Fighting The World oder die Kracher des Albums By Blood Sworn die Messehalle zum Beben bringen – wer weiß, ob sie danach noch steht ;-).

Und Augen aufhalten: In Kürze erfahrt Ihr noch etwas mehr zu der angekündigten Überraschung, die wir uns für Euch ausgedacht haben…

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Hardcore Superstar

Tankard * Unleashed * Kissin‘ Dynamite

Benediction * Riot V * Shakra * Rage

Memoriam * Leatherwolf * Heathen * Skull Fist

Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange der Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) oder -Girlie (100% Baumwolle) dazu – und obendrein den Bang Your Head!!! Jahresplaner.

Am 07. Dezember 2019 ist in der volksbank*messe Balingen

abermals Crazy X-Mas angesagt!

Folgende Bands sind schon bestätigt:

Ross The Boss

Destruction

Rage

Bloodbound

Final Breath

Ein Überraschungsgast kommt noch hinzu.



Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind zum Preis von 49.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weihnachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.