Rising Insane: „The Weeknd“-Cover „Blinding Lights“ veröffentlicht

Die deutsche Metalcore-Hoffnung Rising Insane hat ein Cover von The Weeknds globalem Hit Blinding Lights veröffentlicht. Der Song ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich, sowie als Musikvideo auf YouTube.

Rising Insane liefert ihre Musik auf dualistische Art und Weise, abseits der üblichen Post-Hardcore-Norm; wütende Ausbrüche, die an melancholische Hingabe gekoppelt sind, verleihen ihren Songs eine einzigartige emotionale Note. Die plötzliche und überraschende Vielfalt ist der Schlüssel zu einer neuen Erfahrung, die den Hörer an ihre Musik fesseln wird.

Rising Insane ist und war immer eigeninitiativ und investieren Herz und Seele in die Musik und alles drumherum. Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Nation im Juni 2017 haben sie definitiv den Weg in die Höhe geebnet. Solide Mischungen aus zermalmenden Metalcore-Elementen mit einem punkrockartigen Einfluss vertragen sich mit ruhigen, sauberen Vocals.

Von Anfang an fesselten Rising Insane und spielte bereits mit Bands wie The Devil Wears Prada, For Today und Stray From The Path. Die lange Reise hat die Band weiter inspiriert, was zu einer selbstbewussteren Art von Musik führt. Mit dieser Leidenschaft schloss sich Rising Insane Ende 2018 der Band Annisokay an, um eine 14-tägige Tour durch Deutschland und Österreich zu machen. Außerdem standen sie beim Impericon Festival 2019 auf der Bühne.

Line Up:

Aaron Steineker – Gesang

Ulf Hedenkamp – Bass

Sven Polizuk – Gitarre

Florian Köchy – Gitarre

Robert Kühling – Schlagzeug