Riverside – Riverside 20 – Vol.1, The Shorts

Artist: Riverside

Herkunft: Warschau, Polen

Album: Riverside 20 – Vol.1, The Shorts

Spiellänge: 88:18 Minuten

Genre: Progressive Rock, Art Rock, Progressive Metal

Release: 19.11.2021

Label: InsideOut Music

Link: https://www.facebook.com/Riversidepl

Bandmitglieder:

Gesang und Bassgitarre – Mariusz Duda

Gitarre – Piotr Grudziński († 2016, R. I. P)

Keyboard – Michał Łapaj

Schlagzeug – Piotr Kozieradzki

Gitarre – Maciej Meller

Tracklist:

Story Of My Dream In Two Minds Loose Heart Acronym Love Conceiving You I Turned You Down Panic Room (Radio Edit) Through The Other Side Forgotten Land (Radio Edit) The Depth Of Self-Delusion (Radio Edit) We Got Used To Us Shine Lost Addicted Time Travellers (Radio Edit) Vale Of Tears Guardian Angel Lament River Down Below (Radio Edit)

Da ist er wieder, mein polnischer Lieblingsexport für zauberhafte Musik. Riverside werden 20 und feiern sich selbst. Riverside 20 – Vol.1, The Shorts erscheint mit einem neuen Song namens Story Of My Dream. Andere Versionen der „Kurzen“ wurden mittels Radio Edit noch kürzer gemacht, aber immerhin remastert, um den Musikgenuss im Fluss zu halten. Leider erscheint das Album genau wie sein großer Bruder Riverside 20 – Vol.2, The Longs nur in digitaler Form auf den einschlägigen Streamingplattformen. Da eine schöne CD- oder Vinylbox bisher fehlt, fällt der Kaufgrund für Sammler schon mal unter den Ladentisch. So kann ich mir diese Veröffentlichung nur mit der für April 2022 geplanten Nordamerikatour erklären. Dort dürfte die Fanbase noch nicht so groß sein, wie in Europa.

Was bleibt also aus musikalischer und soundtechnischer Sicht übrig? Das Remastering aus den Serakos Studios von Magda und Robert Srzedniccy klingt wirklich perfekt und auf den Punkt, sodass auch die älteren Stücke gut zur Geltung kommen. Auch hat es sich die Band nicht leicht gemacht und nur die Studioalben von alt nach neu abgearbeitet. Stattdessen gibt es auch eher selten gehörte Perlen wie Forgotten Land von der EP Memories In My Head aus dem Jahr 2011. Einfach zum Träumen. Selbst ein Werk wie Eye Of The Soundscape (2016), mit dem ich seinerzeit so gar nichts anfangen konnte, wird mit dem Song Shine bedacht. Und siehe da, im Kontext dieser Compilation gefällt er mir ausgesprochen gut. Manchmal kommt es eben doch auf die Perspektive an.

An der Spitze dieses Best-ofs steht der neue Titel Story Of My Dream, der wirklich gelungen ist. Mit den dominanten Keyboardpassagen von Michał Łapaj und den wie immer eindringlichen Vocals von Mastermind Mariusz Duda knüpfen Riverside spielerisch an das letzte Studioalbum Wasteland (2018) an. Duda singt davon, wie er vor zehn Jahren bereits einen Songtext über das Leben in der Vergangenheit schrieb. Was bleibt von der Welt nach einem weiteren Jahrzehnt noch übrig? „The river is the same. Even if we go against. The stream of all denials. And reality of dreams.“ Unterm Strich bleibt die gebotene Qualität der 19 Stücke über jeden Zweifel erhaben. Neben den bereits erwähnten „Außenseitern“ der Riverside-Diskografie möchte ich noch Meisterwerke wie The Depth Of Self-Delusion und We Got Used To Us hervorheben. In Schönheit sterben und das ist der Soundtrack dazu. Leider haben Riverside auch bei der Wiederveröffentlichung ihres Debüts Out Of Myself nicht gerade mit Bonusmaterial und unveröffentlichten Songs um sich geschmissen. Schade, denn als Fan des Genres stockt man seine Sammlung doch gerne mit neuen Schätzen auf. Vol.2 hält zwar die langen Stücke parat, verzichtet aber im Gegensatz zu Vol.1 sogar gänzlich auf neues Material, was eine Rezension doch eher überflüssig macht.