Am 26. Oktober erscheint mit Purple House das neue Album von Robben Ford – dem Blues, Jazz und Rock Virtuosen und einem der innovativsten und einflussreichsten Gitarristen, Sänger und Songschreiber der heutigen Zeit. Fords neues Studioalbum wurde co-produziert von Casey Wasner und beinhaltet neun kraftvolle Songs. Inmitten der poetischen Lyrik bietet Purple House viele fesselnde Gitarrenriffs, bluesige Untertöne und lässige Grooves.

Der amerikanische Musiker ist immer für Überraschungen gut, wenn er ein neues Album veröffentlicht. Auf Purple House besticht er in charmanter Weise durch seinen eher rockigen Sound. Erscheinungsdatum in den Konfigurationen CD, LP und digital ist der 26.10.18. Ab sofort kann man Kostproben im Rahmen eines Pre-Listenings auf Youtube anhören:

Robben Ford – Purple House Offcial Pre-Listening

Ende Oktober 2018 nimmt Robben Ford sein neues Werk mit auf Europa-Tournee. Definitiv eine Show, die man nicht verpassen sollte. Alle Tourdaten sowie weitere Informationen gibt es auf Robben Fords offizieller Website: www.robbenford.com

Purple House kann ab sofort hier vorbestellt werden.

27.10. – Alkmaar – Podium Victorie, NL

28.10. – EZ Hengelo – Metropool, NL

29.10. – Utrecht – TivoliVredenburg, NL

31.10. – Maastricht – Muziekgieterij, NL

02.11. – Auxerre Le Silex, FR

03.11. – Issoudun – Centre Culturel Albert Camus, FR

04.11. – Lyon – Ninkasi, FR

05.11. – Arles – Les Escales Du Cargo, FR

07.11. – Montbelliard – Le Moloco, FR

08.11. – Epinal – La Souris Verte, FR

09.11. – Terville – Le 112, FR

10.11. – Paris – Le Trianon, FR

15.11. – Lucca – Teatro del Giglio, IT

16.11. – Roma – Auditorium Parco della Musica, IT

20.11. – Schio – Teatro Astra, IT

22.11. – Cavaglio D’Agogna – Pala Phenomenon, IT

23.11. – Parma – Barezzi Festival, IT

Im Frühjahr 2019 kommt Robben Ford im Rahmen seiner Tour nach Deutschland.

http://robbenford.com

https://www.facebook.com/RobbenFordOfficial/

