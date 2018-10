Revolting - Monolith Of Madness

Fazit: Ich mag das Trio um Revolting, das kann ich nicht verleugnen. Sie haben geile Songs und auf ihrem neuen Silberling Monolith Of Madness sind die Songs sogar ziemlich gut. Das Einzige, was wirklich auffällt, ist, dass man es schon mal auf den vorherigen Releases gehört hat und es auch weniger an Abwechslung bereithält. Trotz alledem sind die Tracks ziemlich solide und auch die Produktion ist ziemlich gut und lässt trotz der nicht so ganz guten Leistung die Scheibe etwas glänzen.



Anspieltipps: Blood, Blood, Blood, March Of The Revolter und A Wedding For The Dead