Rock Am Strand mit The BossHoss, The Last Bandoleros und Thundermother am 02.07.2022 in Eckernförde

Bevor The BossHoss, die 2004 gegründete Country-Pop-Rock-Band aus Berlin, zum Tanz aufspielen, lassen die Veranstalter mit zwei namhaften Special Guest das Konzert zu einem Mini-Festival werden.

Erster Hauptact des Abends sind die schwedischen Hard-Rock-Mädels Thundermother aus Växjö in Schweden.

Dass sie mehr sind als nur ein Opener, beweisen die vielen mit Thundermother-Merch bestückten Fans, die frühzeitig den Weg zum Strand bevölkern. Der Einlass beginnt gegen 15:00 Uhr sehr früh, die Mädels sollen um 17:30 Uhr starten. Die Bühne ist bereitet, alles ist aufgebaut, aber einen Soundcheck gibt es nicht. Was ist los? Unter den Fans in den ersten Reihen spricht es sich schnell herum, dass die Mädels noch gar nicht da sind. Sie kommen von dem La Grange Rock Festival aus Nordheim im Landkreis Alsace in Frankreich und hatten scheinbar eine anstrengende Anreise. Zwanzig Minuten vor Beginn der Show kommen sie dann zum Soundcheck auf die Bühne und lassen schon dabei spüren, dass es gleich nach vorne gehen wird. Eine kurze Pause und die Show startet furios. Mit den Hits Whatever, The Road Is Ours und Dog From Hell fangen sie schnell auch die eingefleischten The BossHoss-Fans ein. We Fight For Rock ’n‘ Roll ist bei den Mädchen nicht nur ein Song, sondern Lebenseinstellung. Bandgründerin und Gitarristin Filippa Nässil verlässt bei diesem Song die Bühne, sprintet im Graben hin und her, klettert auf das Absperrgitter und mischt unter ihren Song dann noch Fight For Your Right von den Beasty Boys. Mit Give Me Some Lights und Driving In Style vom aktuellen Album Heat Wave endet ihr Set bereits nach 41 Minuten. Viel zu kurz für eine Band, die auch Headliner hätte sein können.

The Last Bandoleros ist eine US-Amerikanische Tex-Mex-Band aus San Antonio in Texas. Das Trio ist nicht nur mir bisher unbekannt. Viele zwar interessierte, aber eher unaufgeregte Gesichter folgen dem wenig aufregendem Geschehen auf der Bühne. Das Trio versteht es nicht, den Spannungsbogen der agilen Mädels hochzuhalten. Songs wie Bonnie & Clyde oder das Ricky Martin Cover Livin‘ La Vida Loca zaubern dann doch einige zufriedene Gesichter in das immer reichhaltiger werdende Publikum. Auch ihr Auftritt dauert nicht mehr als 40 Minuten.

The BossHoss betreten pünktlich die große Bühne am Strand. Bilder einer Stand-up-paddelnden Band aus dem Eckernförder Hafen machten in den sozialen Medien die Runde. Scheinbar hatte die insgesamt siebenköpfige Band über Tag viel Spaß bei uns an der Ostsee. Diesen Spaß bringen sie auch mit auf die Bühne. Vom ersten Ton des Intros an ist er spürbar. Die Bühne eingenebelt, motivieren sie sich im technischen Bereich noch einmal. Mit ihren Markenzeichen Stetsons, Westernstiefel und Sonnenbrillen treten die Country-Desperados dann aus dem Nebel und befeuern die nun auf circa 7.000 Menschen angewachsene Menge mit ihrem mitreißenden „Trash Country Punk Rock". Ihre bereits 2019 begonnene Tour zum Album Black Is Beautiful ist nach fast drei Jahren endlich in Schleswig-Holstein angekommen. 14 Gigs umfasst die restliche Tour, der nördlichste davon hier am Strand. Viele Fans sind aufgrund der außergewöhnlichen Location extra aus dem ganzen Bundesgebiet hierfür angereist und verbinden das Konzert mit ein paar Urlaubstagen.

Die „Glorreichen Sieben“, wie sie sich in Anlehnung an die alten Westernklassiker gerne nennen, beginnen mit dem Titelsong Black Is Beautiful ihres aktuellen Albums. Sänger „Boss Burns“ Alec Völkel treibt die Show an. Dass es kein Larifari-Auftritt wird, beweisen sie gleich im dritten Song Do It. Feuersäulen steigen auf und bringen die noch im Graben stehenden Fotografen zum Schwitzen. Mit „Hoss Power“, Gitarrist Sascha Vollmer, sitzt Völkel indes sicher auf Barhockern und reitet der untergehenden Sonne entgegen. Die Hits des zweistündigen Auftritts sind natürlich die großen Überflieger der Band. Ob das Dolly Parton-Cover Jolene oder die Chartbreaker Dos Bros sowie Don’t Gimme That zum Abschluss des regulären Programms reißen die Menschenmenge mit. Aber auch die Songs der zweiten Reihe zünden, denn die Truppe versteht es immer wieder, die Fans zum Singen und Mitmachen zu animieren. Ob beim Outkast-Cover Hey Ja! oder bei I Keep On Dancing sind die Stimmen bestens geölt. Natürlich gehören auch Showelemente und Crowdsurfing zum Programm. Bassist Guss Brooks spielt liegend auf seinem Kontrabass, die drei Bläser Tijuana Wonderbrass und Hank Williamson an der Mundharmonika bekommen Soloeinlagen. Das Crowdsurfing von Alec Völkel bei Hot In Here endet nicht, wie die Band fordert, in der Ostsee. Trotzdem freut er sich über eine sehenswert große Runde über den Köpfen des Publikums. In den anstehenden Zugaben holen sich die Berliner Zuschauerinnen auf die Bühne. „We need Girls!“ schallt die Aufforderung ins Publikum. Ihre Tanzeinlagen auf der Bühne werden dann mit einem Abschlussfoto vor dem glücklichen Publikum gemeinsam mit der Band belohnt.

Fazit:

Wieder einmal spielt der Wettergott mit. Die Veranstalter haben mit ihrem Team abermals eine gelungene Party organisiert. Dass die beiden Supportbands die Plätze hätten tauschen sollen, ist Jammern auf gaaanz hohem Niveau. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei, wenn es im kommenden Jahr heißt: Rock Am Strand am Eckernförder Südstrand!