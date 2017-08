Leider muss das Rock gegen Armut 2017 abgesagt werden. Hier das offizielle Statement:

Hallo liebe Metalheads, Bands, Helfer und Co.,

leider haben wir schlechte Nachrichten zu verkünden. Es schmerzt uns

sehr, doch leider müssen wir das Festival für dieses Jahr absagen.

Die Halle des Nuke Clubs ist wegen fehlendem Brandschutz stillgelegt

worden und darf für keinerlei Veranstaltung genutzt werden. Leider ist

nicht absehbar, das die Halle bis zum Oktober wieder benutzbar gemacht

werden kann. Eine Sondergenehmigung für einzelne Veranstaltungen konnte

auch nicht erwirkt werden. Wir haben natürlich sofort nach einer

möglichen Ausweichlocation geschaut, konnten allerdings keine Location

mehr finden, die für unsere zwei Tage frei wäre, sowie evtl. unseren

aktuellen Deal mit dem Nuke Club eingehen würde. Viele Locations /

Bühnen haben natürlich schon ihr Programm voll, Andere würden horende

Summen aufrufen, die wir schlicht nicht zahlen können und wiederum

Andere sind zu klein oder zu groß für unsere Veranstaltung. Die Halle

des Nuke Clubs wäre, wie auch in den letzten Jahren, die optimale Größe

gewesen.

Wir haben uns sehr auf die zwei Tage gefreut, haben alles rechtzeitig

geplant und organisiert, doch nun trifft uns damit natürlich der Schlag.

Es ist verdammt schade und ärgert uns sehr, doch Sicherheit hat leider

Vorrang. Wir wollen euch natürlich auch nicht bis kurz vor knapp in

Unsicherheit lassen und haben daraufhin jetzt diese Entscheidung

getroffen. Es tut uns wahnsinnig leid.

Was uns zu sagen bleibt ist dennoch ein großes DANKE! Danke an all die

Sponsoren, Partner, Helfer, Bands, Fans, die in diesem Jahr mit dabei

gewesen wären. Danke das ihr uns ermöglicht hättet, diese Veanstaltung

über die Bühne zu bringen und somit wieder ein Zeichen zu setzen. Wir

werden erst einmal den Schock verdauen und uns beraten, wie und ob wir

2018 einen erneuten Versuch starten können. Wir würden uns natürlich

freuen, wenn wir dann auf euch wieder zählen dürfen, egal in welcher

Funktion. Die Aktion mit den T-Shirts, die man noch bis zum 31.08.

bestellen kann, lassen wir weiterhin laufen und hoffen, der ein oder

andere ordert sein Exemplar noch.

Ansonsten bleibt uns nur zu sagen… mistet dennoch euren Kleiderschrank

aus, bringt die Sachen zur Berliner Stadtmission oder in anderen Städten

zu Einrichtungen, die den Bedürftigen auf der Straße damit helfen

können. Wir halten euch über weitere Entwicklungen der Aktion auf dem

Laufenden.

Euer gerade sehr enttäuschtes Metalheads vs. Hunger-Team

Kalle und Vinz