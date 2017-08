Christmas Bash: 1./2.12. Geiselwind – Ross The Boss bestätigt

Christmas Bash – Am 1. Und 2.12. geht ´s weiter mit der größten Heavy Metal-Weihnachtsfeier Bayerns – Ross The Boss trumpft mit Manowar-Songs auf – Brainstorm und Wolfheart bestätigt

Geiselwind – Am 1. Und 2.12. Steigt wieder die lauteste Weihnachtsfeier Süddeutschlands. Dann nämlich lädt das Christmas Bash wieder zum besinnlichen Headbangen. Neben Max & Iggor Cavalera, Overkill, Turisas und Doro wird nun ein ganz besonderes Highlight angekündigt: Ross The Boss, Solo-Projekt von Ross Friedman, seines Zeichens Ur-Gitarrist von Manowar, spielt mit einem ganz besonderen Set auf. Zudem wurden Brainstorm und Wolfheart bestätigt.

Das Lebensgefühl, das im Sommer bereits auf zahlreichen Open Airs in ganz Deutschland gelebt wird, wird in Geiselwind nun in den Winter transformiert. Und für wen Camping dazugehört, der findet auch dafür eine Möglichkeit. Zahlreiche Besucher nutzen die Möglichkeit und kamen mit Wohnmobilen.

Das Christmas Bash soll ein Festival von und für Metal-Fans sein. Was auch immer dazugehört, wir wollen es ermöglichen. Und Camping ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil dieser Festival-Kultur. (Veranstalterin Ruth Strohofer)

Damit aber nicht genug: dieses Jahr gibt es Übernachtungs-Pakete der Extraklasse. Im neuen ‚Heereslager‘ kann dieses Jahr in Tipis und Holzhütten übernachtet werden. Pro Hütte können bis zu 11 Leute ein exklusives Festivalfeeling erleben, das es so noch nicht gab – Lagerfrühstück natürlich inbegriffen. Für Sportbegeisterte gibt es außerdem im Paket die Möglichkeit, die Erlebniswelt zu nutzen: Bogenschießen, Speerwerfen und Klettern sind nur einige der Möglichkeiten, den Körper für’s abendliche „Bashen“ zu stählen.

Am Samstag entert schließlich die Metalqueen Doro die Bühne, um in einem raren Oldschool-Set ihre großen Meilensteine aus dem Repertoire zu buddeln.

Ein großes Highlight ist außerdem mit Sicherheit Ross The Boss. Die Band vom Manowar-Mitbegründer Ross Friedman kommt hier mit einem Manowar-Classic-Set um die Ecke. Die Gitarrenkoryphäe verspricht große Hymnen aus den ersten Alben der True-Metal-Legende Manowar, Showeinlagen inklusive. Das ist aber noch lange nicht alles: Ross Friedman hat auch eigene Songs im Gepäck – mittlerweile hat er unter dem Namen Ross The Boss bereits zwei Langspielplatten auf den Markt gebracht.

Weiterhin bestätigt wurden Brainstorm. Die Power-Metaller um Sänger Andy B. Franck aus Gerstetten sind bereits alte Hasen im Metal-Geschäft: 1989 gegründet blickt die Band auf mehr als elf Releases zurück – ihr letztes Album Scary Creatures erreichte die Top 50 der deutschen Albumcharts.

Mit Wolfheart hält ein frisches Melodic-Death-Projekt Einzug ins Line-Up. Die Band um Toumas Saukkonen wurde erst vor vier Jahren gegründet und lieferte in diesem Zeitraum drei großartige Alben ab, die von der Fachpresse sehr wohlwollend aufgenommen wurden.

Zudem rocken noch Max & Iggor Cavalera, Overkill und die Vollblut-Wikinger von Turisas das Christmas Bash, um das ultimative Metal-Erlebnis zum Fest zu liefern. Und das ist in Geiselwind garantiert: durch diverse Konzerte in dem Genre haben die Strohofers viele Erfahrungswerte mit der Metal-Szene gesammelt.

„Das Publikum liegt uns einfach am Herzen. Es fühlt sich familiär an, macht gute Stimmung und ist durch und durch liebenswert.“. (Manfred Strohofer)

Der Vorverkauf ist in vollem Gang – Tickets zum Preis von 71,60 Euro gibt es hier.

