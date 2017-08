Am 25. August veröffentlichen die finnischen Cinemascope-Metaller Crimfall ihr neues Album Amain weltweit über Metal Blade Records- Die zweite Single aus dem Album, Mother of Unbelievers, könnt ihr euch hier anhören:

Surft gleich rüber auf metalblade.com/crimfall und gebt euch auch noch die erste Single von Amain, die da The Last Of Stands heißt. Achtet zudem auf die unterschiedlichen Formaten, in denen ihr Amain vorbestellen könnt:

–limitierte Digi-CD mit exklusiven Bonustracks (akustische und instrumentale Songs)

–180g schweres schwarzes Vinyl

–red/black marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

–skin colored marbled Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

–bluish gray marbled Vinyl (EU-exklusiv – 100 Einheiten)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls verfügbar!

Amain ist das ambitionierteste Album der Band und verschmilzt vertraute Elemente mit frischen Einflüssen im Rahmen einer sehr knackigen Produktion aus den renommierten Fascination Street Studios. Die stilistische Bandbreite reicht von monumentalen Orchesterarrangements bis zu leisen Momenten, strotzt vor vielschichtigen Melodien und finsteren Abgründen. Crimfall singen weiterhin von vergeblich geschlagenen Schlachten im Kampf um Freiheit von religiösen Dogmen und den Ketten blutiger Traditionen.

Amain Tracklisting:

1. Eschaton

2. The Last of Stands

3. Ten Winters Apart – pt1. Far From Any Fate

4. Ten Winters Apart – pt2. Song of Mourn

5. Ten Winters Apart – pt3. Sunder the Seventh Seal

6. Ten Winters Apart – pt4. Dawn Without a Sun

7. Mother of Unbelievers

8. It’s a Long Road

9. Wayward Verities

10. Until Falls the Rain

