Trivium: veröffentlichen mit ‚The Sin And The Sentence‘ einen neuen Song

Trivium melden sich mit dem neuen Song The Sin And The Sentence zurück. Das ist das erste musikalische Lebenszeichen seit ihrem gefeierten 2015er Album Silence In The Snow. Das neue Album wird im Herbst 2017 erscheinen, mehr Infos dazu in den kommenden Wochen und behaltet die Homepage im Auge.

Schon morgen am 02.08, startet die Europa Tour in Wien bevor es dann zum legendären Woodstock Festival nach Polen geht und nach Wacken. Hier die Dates in unseren Breiten

Trivium – Europe 2017

04.08. Wacken Open Air

15.08. Dortmund – FZW (mit Obituary und Bury Tomorrow)

16.08. Nürnberg – Hirsch

17.08. Frankfurt – Batschkapp

19.08. Hamburg – Elbriot

20.08. Karlsruhe – Substage

25.08. Gießen – Gießener Kultursommer

26.08. Reload Festival

Die kompletten Dates findet ihr hier www.trivium.org/tourdates.

