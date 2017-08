Die finnischen Epic Metaller Wintersun haben Anfang der Woche angekündigt, dass sie Arch Enemy Anfang 2018 gemeinsam mit Tribulation und Jinjer supporten werden (alle Termine gibt es unten). Heute präsentiert die Band das dritte Lyricvideo zu ihrem brandneuen Studioalbum The Forest Seasons (u.a. #1 in Finnland und #14 Deutschland; weitere Platzierungen folgen in Kürze!), Eternal Darkness (Autumn). Hört Euch den von Blastbeats dominierten, aber trotzdem äußerst melancholischen Track hier an:



