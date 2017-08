„Feuertal Festival vom 25.08. – 26.08.2017 auf der Waldbühne Hardt, Wuppertal (Vorbericht)“

Eventname: Feuertal Festival 2017

Bands: Fiddler’s Green, Lord Of The Lost, Dartagnan, Lacrimas Profundere, Mlia Mar, Schandmaul, Mono Inc., Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Ignis Fatuu, Stoneman

Ort: Waldbühne Hardt, Wuppertal

Datum: 25.08. – 26.08.2017

Kosten:

2-Tages Ticket 60,00 € VVK + Gebühren

1-Tages Ticket 40,00 € VVK + Gebühren

Camping Ticket 15,00 € VVK + Gebühren

Genres: Rock, NDH, Folk, Industrial, Metal

Link: https://www.facebook.com/Feuertal-Festival-official-165199623573236

Tickets: http://www.feuertal-festival.de/tickets-2017

Das Feuertal Festival gehört zu Wuppertal wie die Schwebebahn. Ende dieses Monats haben alle Liebhaber von Rock, NDH, Folk, Industrial und Metal Klängen die Möglichkeit in NRW wild und ausgiebig zu feiern. Ganz oben auf der Agenda der Veranstaltung steht der Spaß. Harte Riffs werden verbannt und die einzige Gruppe, die etwas aggressiver zur Sache gehen darf, sind Lord Of The Lost mit ihrem Industrial Metal Einfluss. Für 60 Euro kann man gleich für beide Tage ein Kombiticket erwerben. Wie im letzten Jahr bleiben die Tageskarten bei 40 Euro pro Tag.

Als Headliner fungieren keine anderen als die Irish Speedfolk Formation Fiddler’s Green und die Mittelalterrocker Schandmaul. Letztere haben die Ehre das Feuertal Festival feierlich zu beenden. Breit aufgestellt lassen die Veranstalter keine Wünsche offen. Neben den bereits genannten Lord Of The Lost zeigen unter anderem Mono Inc., Lacrimas Produndere und die Senkrechtstarter Mr. Hurley & Die Pulveraffen, was sie auf dem Kasten haben. Mit jeweils fünf Gruppen pro Tag wird der Besucher nicht überfordert. Ganz frei nach dem Motto: „Weniger ist mehr!“ lebt das Festival von der Klasse und streckt die Tage nicht mit billigen Fillern.

