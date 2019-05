Rock Meets Classic: Robin Zander von Cheap Trick vervollständigt Line-Up 2020

Veranstalter Manfred Hertlein gab bekannt, dass Robin Zander, Frontmann der US „Rock and Roll Hall of Fame“-Band Cheap Trick, ab dem 3. März 2020 – zusammen mit Alice Cooper, Joyce „Baby Jean“ Kennedy (Mother´s Finest), Robert Hart (Manfred Mann´s Earth Band) und Thunder sowie der Mat Sinner Band und dem RmC Symphony Orchestra – die großen Bühnen in Deutschland und der Schweiz besteigt, um die Fans von Rock, der auf Klassik trifft, wie gewohnt zu begeistern.

Die Rockshow des Jahres – Rock Meets Classic – Tournee 2020

Der Veranstalter Manfred Hertlein freut sich sehr, ein weiteres Highlight der Tour 2020 bekannt zu geben.

Über 20 Millionen verkaufte Tonträger, über 5.000 Live-Auftritte und – als Krönung ihrer grandiosen Karriere – 2016 die Berufung in die ruhmreiche „Rock and Roll Hall of Fame“! Keine Frage: Cheap Trick gehören zu den ganz großen Classic Rock Acts!

Und so freut sich Rock Meets Classic Veranstalter Manfred Hertlein, dass Line-Up der kommenden RmC-Tour 2020 heute mit Robin Zander, dem tollen Sänger der begnadeten US-Band komplettieren zu können!

Die RMC-Fans dürfen sich auf einen Entertainer der Extraklasse und Mega-Hits wie I Want You To Want Me, Surrender und mehr freuen.

2018 waren Cheap Trick mit den Hair-Metal Heroen Poison auf ausverkaufter Stadion-Tour quer durch die USA unterwegs. Im Frühjahr 2020 steht Robin Zander nun endlich auch wieder bei uns in Deutschland auf der Bühne. Rock Meets Classic macht´s möglich!

Mat Sinner, musikalischer Leiter von RmC: „Es ist eine besondere Ehre und Freude, mit einem großartigen Künstler wie Robin Zander ab März 2020 gemeinsam auf große RMC-Tour gehen zu können.“

Die komplette Künstlerliste der RMC-Tour 2020 liest sich somit wie folgt:

– Kult-Rocker und Hauptact Alice Cooper (School´s Out, Poison)

– Cheap Trick Frontmann Robin Zander

– Joyce „Baby Jean“ Kennedy, Sängeriin von Mother´s Finest (Baby Love)

– Robert Hart, Sänger der Manfred Mann´s Earth Band (Mighty Quinn)

– Britanniens Rocker Thunder (Low Life In High Places)

Rock Meets Classic Tour 2020 mit den Helden der Rockmusik

03.03.2020 Passau Dreiländerhalle

05.03.2020 Kempten bigBOX Allgäu

06.03.2020 Zürich (CH) Hallenstadion

07.03.2020 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

08.03.2020 München Olympiahalle

10.03.2020 Berlin Tempodrom

11.03.2020 Bamberg brose Arena

13.03.2020 Würzburg s. Oliver Arena

14.03.2020 Frankfurt Jahrhunderthalle

15.03.2020 Regensburg Donau-Arena

17.03.2020 Neu-Ulm ratiopharm arena

19.03.2020 Ludwigsburg MHPArena

20.03.2020 Dresden Messe Halle 1

21.03.2020 Ingolstadt Saturn Arena

