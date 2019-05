Riot V: kündigen ‚Armor Of Light Eurotour 2019‘ mit Asomvel und Indian Nightmare an

Die New Yorker Heavy Metal Pioniere von Riot V kündigen heute die Armor Of Light Tour 2019 mir den Classic Rockern Asomvel aus Großbritannien und dem Berliner Metal/Punk Phänomen Indian Nightmare an.

Riot V werden auf dem Sabaton Open Air, Turock Open Air und als Headliner auf dem traditionellen Trveheim Festival spielen. Zwischen den Festivals spielen sie Shows in Clubs in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und in der Schweiz.

Armor Of Light Tour 2019

w/ Asomvel, Indian Nightmare

16.08. S Falun – Sabaton Open Air*

17.08. D Essen – Turock Open Air*

18.08. NL Arnhem – Willemeen

19.08. B Ghent – The Crossover Music Club

20.08. D Kassel – Goldgrube

21.08. CH Lucerne – Konzerthaus Schüür

22.08. D Leipzig – Hellraiser

23.08. D Mannheim – 7er Club

24.08. D Hallbergmoos – Trveheim Festival* *Sold Out*

*nur Riot V

Tickets sind hier erhältlich: http://www.tiny.cc/riotvtickets

Riot Vs letztes Album, Armor Of Light, wurde letztes Jahr über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Hört euch Heart Of A Lion hier an: https://youtu.be/pSznM3ITp0s

Hört euch Angel’s Thunder, Devil’s Reign hier an: https://youtu.be/v0vk7szt5aI

Hört euch Victory hier an: https://youtu.be/pZkUCklg5Bs

