Hate: launchen neue Single „Seventh Manvantara“

Am 14. Juni werden Hate ihr elftes Album Auric Gates Of Veles via Metal Blade Records veröffentlichen. Die Band hat jetzt die zweite Single Seventh Manvantara aus dem Album hochgeladen, ihr könnt sie euch hier anhören.

Das Video zur ersten Single Sovereign Sanctity (produziert von 9LITER FILMY / 9literfilmy.pl und gefilmt von Blazej Jankowiak), könnt ihr euch nach wie vor unter metalblade.com/hate ansehen. Dort kann das Album in folgenden Formaten vorbestellt werden:

-jewelcase-CD

-limited edition digipak-CD (EU exclusive – includes 2 bonus tracks)

-180g black vinyl (EU exclusive)

-slate blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

-white / black marbled vinyl (Napalm exclusive – limited to 200 copies)

-black / white splatter vinyl (EMP exclusive – limited to 100 copies)

-black / white split vinyl (US exclusive – limited to 100 copies)

-grey / black marbled vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

Hate werden ihrem Namen seit 1991 insofern gerecht, als sie zu den brutalsten, erbarmungslosesten Death-Metal-Bands der Welt zählen. Mit Tremendum wagten sie 2017 einen Schritt in düsterere eher atmosphärische Black-Metal-Gefilde und beschäftigten sich mit slawischer Mystik, was nun selbstbewusst mit Auric Gates Of Veles fortgesetzt wird. „Wir wollten tiefer in die Materie eindringen, sowohl musikalisch als auch inhaltlich“, erklärt Sänger und Gitarrist ATF Sinner. „Außerdem sollte unsere Rhythmusgruppe diesmal besser zur Geltung kommen, so wie es im Death Metal üblich ist. In puncto Gitarren schwebte uns eine fette Soundmauer vor, akustische Zerstörung mit Ambient-Elementen im Hintergrund.“ Zu sagen, dies sei ihnen gelungen, wäre untertrieben, denn Auric Gates Of Veles klingt gigantisch, dabei aber sowohl natürlich als auch dynamisch. Es dürfte sich um die bislang stärkste Produktion in der langen Geschichte der Gruppe handeln.

Nachdem das unheilvolle Intro des Openers Seventh Manvantara in einem Meer aus Gitarren und Blastbeats verklungen ist, steht fest, dass sich Hate am Zenit ihres Spielvermögens befinden. Weiter geht’s mit sowohl Thrash-Parts als auch raumgreifenden Momenten in The Volga’s Veins, dem gespenstisch groovenden Titelstück über das nicht minder garstige, aber auch tragische Salve Ignis bis zum roh schwarzmetallischen Finale Generation Sulphur, wobei Vielfalt Trumpf und Wiederkäuen der immergleichen Ideen ausgeschlossen ist. Im Zentrum steht zweifellos das sechseinhalbminütige Epos Sovereign Sanctity, das vom ersten bis zum letzten Ton volle Aufmerksamkeit erfordert. „Die Nummer sollte wie eine Hymne klingen und gibt nun ein Paradebeispiel dafür ab. Ich halte sie für eines der besten Lieder, die ich seit Jahren geschrieben habe“, so Sinner weiter.

Auric Gates Of Veles Tracklist

1. Seventh Manvantara

2. Triskhelion

3. The Volga’s Veins

4. Sovereign Sanctity

5. Path to Arkhen

6. Auric Gates of Veles

7. Salve Ignis

8. Generation Sulphur

9. In the Shrine of Veles (Pre-Production) *ltd. digi bonus track

10. Path to Arkhen (Pre-Production) *ltd. digi bonus track

Bereits vor Veröffentlichung von Auric Gates of Veles werden Hate durch Nordamerika touren, gemeinsam mit Belphegor, Dark Funeral und Incantation als Teil der regelmäßig stattfindenden Devastation On The Nation Tour, dazu werden sie auf diversen europäischen Festivals auftreten. Nachstehend alle Daten!

Devastation On The Nation Tourdaten:

w/ Hate, Belphegor, Dark Funeral, Incantation

May 21 – Seattle, WA – El Corazon

May 23 – Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

May 24 – Denver, CO – Roxy Theatre

May 25 – Kansas City, MO – Riot Room

May 26 – Chicago, IL – Concord Music Hall

May 28 – Cleveland, OH – The Phantasy

May 29 – Toronto, ON – Lee’s Place

May 30 – Ottawa, ON – Maverick’s

May 31 – Quebec City, QC – Imperial Bell

June 1 – Boston, MA – Middle East

June 2 – Brooklyn, NY – Brooklyn Bazaar

June 4 – Baltimore, MD – Soundstage

June 5 – Asheville, NC – The Orange Peel

June 6 – Atlanta, GA – The Loft at Center Stage

June 7 – Tampa, FL – The Orpheum

June 8 – Birmingham, AL – Zydeco

June 9 – Houston, TX – White Oak Music Hall

June 10 – Austin, TX – Come and Take it Live

June 11 – Dallas, TX – Gas Monkey Bar and Grill

June 13 – Albuquerque, NM – Sunshine Theater

June 14 – Mesa, AZ – Club Red

June 15 – Los Angeles, CA – 1720

Hate live

July 11 – Iceland – Eistnaflug Festival

July 19 – Nova Bana, Slovakia – Gothoom Open Air Fest

Aug. 3 – Saint-maurice-de-gourdans, France – Sylak Open Air

Aug. 15 – Barther, Germany – Barther Open Air Fest

Aug. 18 – Saint Nolff, France – Motocultor Fest

Aug. 24 – Susice, Czech Republic – Metal Madness

Aug. 31 – Leipzig, Germany – Torture the Masses Fest

Oct. 5 – Hamburg, Germany – Hall Of Flame Festival

Hate Line-Up:

ATF Sinner – vocals, guitars

Pavulon – drums

Domin – guitar

Tiermes – bass (session)

Hate online:

https://www.facebook.com/HATEOFFICIAL

https://www.instagram.com/hateofficial

Kommentare

Kommentare