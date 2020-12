Rock Star Lesson: Musikunterricht mit bekannten Künstlern die ersten Infos zur neuen Plattform.

Ale Jandro von Rock Star Lesson:

Rock Star Lesson bietet die Möglichkeit an, direkt nach freien Terminen bei den Künstlern zu suchen und die Buchung von Unterricht auf der Platform selbst durchzuführen. Die Users können den Profile von den Künstlern sehen, nach einem freien Termin suchen und dann einen Unterricht buchen.

Aktuell sind 24 Künstler auf der Platform, wie z.B. Rafael Salzmann (Eluveitie, Gitarre), Mathias „Vreth“ Lillmans (Finntroll, Vocals), Ben Ash (Satyricon, Gitarre), Eugene Ryabchenko (Fleshgod Apocalypse, Drums), Hubert Wiecek (Banisher, ex Decapitated, Bass & Gitarre), Michael Ehré (Gamma Ray, Drums), u.v.m. von Bands wie Elvenking, Visions of Atlantis, Rotting Christ, Freedom Call, Imperial Age, Beyond the Black, usw.

Die Lessons werden online 1-1 mit den Künstlern über Videoconference durchgeführt. Der Inhalt von den Lessons wird direkt einzeln abgestimmt, so dass die Lessons massgeschneidert auf den Zielen und Bedürfnissen der Users sind. Die Registrierung auf der Webseite ist kostenlos und es gibt auch keine laufende Gebühr, man zahlt nur für die Lessons, und man kann so viele oder so wenige Lessons nehmen wie gewollt (keinen festen Programm). Der Preis vom Unterrich t wird gleich vor Buchungsbestätigung gezeigt.

Die Hauptidee von das ganze ist entstanden um Musikunterricht auch in Zeiten von Corona zu ermöglichen um die nächste Generation von Künstlern auch die Chance zu geben ihre Instrumente zu lernen und den Kontakt zu den Künstlern zu ermöglichen, damit sie von echten Profis lernen können und die Lessons effektiv sind. Wir wollen auch die Künstler über diese Phase unterstützen. Da alles für die Zukunft in Richtung digital geht, soll auch Unterricht auf diesem Weg möglich sein.