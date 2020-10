Roger Waters – Us+Them

Artist: Roger Waters

Herkunft: Great Bookham, England

Album: Us+Them

Spiellänge: 114:08 Minuten

Genre: Rock, Progressiv Rock

Release: 02.10.2020

Label: Sony Music

Link: https://rogerwaters.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Lucius – Jess Wolfe & Holly Laessig

Keyboard, Gitarre – Jon Carin

Gitarre – Dave Kilminster

Gitarre, Bassgitarre – Gus Seyffert

Keyboard – Bo Koster

Saxophon – Ian Ritchie

Gitarre, Gesang – Jonathan Wilson

Schlagzeug – Joey Waronker

Tracklist DVD – Bluray:

Intro Speak To Me Breathe One Of These Days Time Breathe (Reprise) The Great Gig In The Sky Welcome To The Machine Déjà Vu The Last Refugee Picture That Wish You Were Here The Happiest Days Of Our Lives Another Brick In The Wall Part 2 Another Brick In The Wall Part 3 Dogs Pigs (Three Different Ones) Money Us & Them Brain Damage Eclipse The Last Refugee (Reprise) Déjà Vu (Reprise) A Fleeting Glimpse (Documentary) – Bonus Comfortably Numb (Live Performance) – Bonus Smell The Roses (Live Performance) – Bonus

Die Pink Floyd Legende Roger Waters hat den Konzertfilm Us + Them vor wenigen Tagen veröffentlicht, der die gefeierte Tour im Jahr 2017/2018 eingefangen hat. Die geballte Rock- bzw. Progressive-Rock-Sause wurde über Sony Music produziert und umfasst fast zwei Stunden Spielzeit, in der 23 Songs plus drei Bonustracks für gute Laune sorgen. Am 02.10.2020 wurden die Liveaufnahmen auf Blu-ray, DVD, CD & Vinyl auf die Reise in eure Augen und Ohren geschickt.

Herr Waters ist nicht nur Gründungsmitglied der unsterblichen Formation Pink Floyd, sondern auch für die Lyrics zuständig. Als Komponist und treibende kreative Kraft hat er der Gruppe maßgeblich den Stempel aufgedrückt. Nicht weniger motiviert und professionell hat der Mastermind mit viel Liebe zum Detail Us + Them aufgenommen. Als Themen stehen, wie gehabt die Wahrung der Menschenrechte, Freiheit und Liebe im Vordergrund, die rockig wie authentisch Leben eingehaucht bekommen haben. Die Werke stammen von der letzten Welttournee, wo Klassiker aus den Alben The Dark Side Of The Moon oder The Wall eine tragende Rolle erhalten haben. Dem stehen die Silberlinge Animals und Wish You Were Here definitiv um nichts nach. Titel seiner letzten Platte Is This The Life We Really Want? schafften es ebenfalls in das spannende Set. Die Dokumentation der Tour entstand unter der Regie von Sean Evans und eben Roger Waters.