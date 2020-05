Rosy Vista: veröffentlichen brandneue Single und Video

Im letzten Jahr meldete sich Deutschlands erfolgreichste weibliche Hardrock-Band Rosy Vista mit dem überaus erfolgreichen Album Unbelievable zurück. In Zeiten des Corona-Lockdowns kommen die Ladies nun ungewöhnlich balladesk daher.

Das Interessante: Obwohl die Damen gemeinhin für harte Klänge bekannt sind und weltweit verehrt werden, steht der Band auch dieses Sound Gewand ganz ausgezeichnet zu Gesicht.

Rosy Vista treffen hier punktgenau den Zeitgeist, denn „Uuuu, it’s always love“ versteht sich in erster Linie als Mutmacher! Der Song weckt Hoffnung in einer extrem schwierigen Zeit, in der wir uns auf das besinnen müssen, was nun mal im Leben am wichtigsten ist: die Familie – zusammengehalten von alles umfassender Liebe.

Mit Klängen, die mitunter an die Balladen der Beatles oder Led Zeppelin erinnern, setzen Andrea Schwarz (voc), Anca Graterol (git, b, voc) und Marina Hlubek an den Percussions ein eindrucksvolles Zeichen für Empathie, Mitgefühl und Zusammenhalt.

Übrigens: Das dazugehörige Splitscreen-Video entstand selbstverständlich, indem jede Protagonistin ihren Part allein in ihren eigenen vier Wänden aufnahm. Außerdem im Video zu sehen: die Bassistinen Gaby Neitzel und Heike Müller, sowie der treue Band-Roadie und „langzeit-Freund“ Kurt „Welttour“ Chalikiopoulos.

Hoffen wir, dass wir die Band nach überstandener Corona-Krise auch bald wieder live erleben können!