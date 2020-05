Die Markthalle Hamburg präsentiert: Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg am 27.05.2020

Und der dritte Streich! Am 27.05. um 19.30 Uhr startet der Einlass und um 20 Uhr dann die nächste Übertragung. Zu Gast in der Markthalle sind: Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg, Gründungsmitglieder der deutschen Rockband Extrabreit, welche in den 80er Jahren die Charts stürmten. Songs wie Hart Wie Marmelade, Polizei oder Hurra, Hurra Die Schule Brennt verbinden Generationen. Die einstigen Stars der Neuen Deutschen Welle sind nach wie vor aktiv und rocken normalerweise ausverkaufte Hallen und Clubs. 2020 ist vieles anders und so werden die beiden Herren nächsten Mittwoch die Bühne der leeren Markthalle entern. Zu dem Konzert wird es auch wieder Interviews mit den Musikern geben.

Hier der Link zur Ankündigung sowie der Link zum YouTube-Kanal der Markthalle:

Ankündigung

YouTube Kanal der Markthalle