Sabaton: kündigen ihre bisher größte Schweden-Tour für Anfang 2021 an

Sabaton haben vor Kurzem eine neue Liveversion des Songs The Attack Of The Dead Men feat. Radio Tapok veröffentlicht, die am 10. Juli auch physisch erscheint. Heute kündigt die Band die Tourdaten für ihre Schweden-Tour Anfang 2021 an.

„Das wird die bisher größte Schweden-Tour für Sabaton und vermutlich auch die größte, die je eine Metalband dort gespielt hat. Wir haben uns Orte ausgesucht, von denen niemand gedacht hätte, dass Sabaton einmal dort spielen würden und genau deshalb wollen wir dort spielen. Das ist eine Gelegenheit für uns, ganz Schweden etwas für all die fantastische Unterstützung zurückzugeben, die wir in den letzten 20 Jahren erhalten haben“, kommentiert Pär Sundström.

Seht die Band live auf einer der folgenden Shows:

22.01 S Karlstad – Nöjesfabriken

23.01 S Örebro – Conventum Kongress

25.01 S Umeå – Idun Folkets Hus

26.01 S Östersund – Folkets Hus

28.01 S Piteå – Rivierahallen Pite Havsbad

29.01 S Luleå – Kulturens Hus

30.01 S Skellefteå – Folkparken

01.02 S Helsingborg – Sundspärlan

02.02 S Malmö – Slaghthuset

03.02 S Halmstad – Live

04.02 S Trollhättan – Apollon

06.02 S Ronneby – Klubb Ronn

07.02 S Eskilstuna – Lokomotivet

09.02 S Husqvarna – Folkets Park

10.02 S Kristianstad – Södra Kasern

12.02 S Älmhult – Arenan Älmhults Handelsplats

13.02 S Borås – Åhaga

14.02 S Linköping – Garden

15.02 S Kalmar – KalmarSalen

17.02 S Norrköping – Flygeln

18.02 S Gävle – Gasklockorna

19.02 S Borlänge – Galaxen

20.02 S Falun – Magasinet

Tickets sind ab sofort unter www.sabaton.net erhältlich.

Seht euch Sabaton’s Attack Of The Dead Men (Live in Moscow feat. Radio Tapok) hier an:

Bestellt die Single digital: http://nblast.de/Sabaton-AttackDeadMen

Physische Produkte sind ausverkauft!

Sabaton Tour Dates w/Judas Priest:

09.09 – Oxon Hill, MD – MGM National Harbor

11.09 – Uniondale, NY – Nassau Coliseum

12.09 – Ledyard, CT – Foxwoods Casino Arena

14.09 – Philadelphia, PA – The Mann Center

15.09 – Newark, NJ – Prudential Center

17.09 – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

18.09 – Orlando, FL – Rebel Rock Fest

21.09 – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

23.09 – Detroit, MI – Fox Theatre

24.09 – Youngstown, OH – Covelli Centre

26.09 – Chicago, IL – Rosemont Theatre

27.09 – Minneapolis, MN – The Armory

29.09 – Milwaukee, WI – Miller High Life Theater

30.09 – St. Louis, MO – Saint Louis Music Park

02.09 – Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

03.09 – Dallas, TX – Pavilion at Toyota Music Factory

05.09 – Austin, TX – H-E-B Center

06.09 – San Antonio, TX – Freeman Coliseum

08.09 – Albuquerque, NM – Sandia Resort and Casino

09.09 – Denver, CO – The Mission Ballroom

11.09 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

13.09 – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre

15.09 – Los Angeles, CA – Microsoft Theater

17.09 – Las Vegas, NV – Zappos Theatre at Planet Hollywood

Die neuen Termine für Sabaton in Russland und Weißrussland sind Folgende:

07.11.2020 RUS Chelyabinsk – Entertainment Galaxy

08.11.2020 RUS Yekaterinburg – Tele Club

10.11.2020 RUS Ufa – Tinkoff Hall

12.11.2020 RUS Samara – Zvezda

14.11.2020 RUS Volgograd – Vs Club

16.11.2020 RUS Nizhny Novgorod – Milo

17.11.2020 RUS Nizhny Novgorod – Milo

19.11.2020 RUS Voronezh – Arena Hall

20.11.2020 RUS Voronezh – Arena Hall

21.11.2020 RUS Rostov-on-Don – Krop Arena

23.11.2020 RUS Krasnodar – Krop Arena

24.11.2020 RUS Stavropol – Major

26.11.2020 BLR Minsk – Falcon Club

Sabatons letztes Album The Great War, wurde 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und hat in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Schweden Platz #1 in den Charts erreicht. Das Album wurde sowohl von Fans als auch Kritiken seit seiner Veröffentlichung letzten Sommer stark gefeiert, stieg weltweit in die Charts ein und enthält kolossale Singles wie Great War, 82nd All The Way, Fields Of Verdun und The Red Baron.

Holt euch The Great War hier:

Standard Edition – http://geni.us/SabatonTGWStandard

History Edition – http://geni.us/SabatonTGWHistory

Soundtrack Edition – http://geni.us/SabatonTGWSoundtrack

The Great War ist auf allen digitalen Musik Plattformen erhältlich.

Hört es euch jetzt an: http://geni.us/SabatonTGWStandard

Clips zu The Great War:

Great War (Video): https://youtu.be/HkbG39-T4H0

82nd All The Way (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=0LS0Z8fgiII

The Red Baron (Lyricvideo): https://youtu.be/3PXzgXBRM_k

Fields Of Verdun (Musikvideo): https://youtu.be/xP8G-LwWNn0

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=YZL8aG9PXtM

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=8uc3HErCT2s

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=olmYuitAmAk

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=kfHVllJyCbs

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=2td-rnyqBwY

Sichert Euch die vorherigen Alben der Band sowie zahlreiches Merch oder Special Editions in unserem Shop: http://www.nuclearblast.de/shop/sabaton

