David Reece: „Judgement Day“ – neues Video mit sehr aktuellem Bezug

Judgement Day ist das vierte Video vom aktuellen Album Cacophony Of Souls, erstellt von Valerio Fea, der bereits für das Video Two Coins And A Dead Man vom letzten Album verantwortlich war.

David Reece über den Song:

„Dieses Lied – Judgement Day – scheint sehr passend für die Zeiten zu sein, in denen wir jetzt alle leben.

Ich glaube fest an das „Gut siegt über das Böse“ und ich fühle, dass die Texte und die Musik zusammen mit dem Video die aktuellen Ereignisse unserer Welt beschreiben.“

Den Song hat abermals das kongeniale Duo David Reece und Andy Susemihl geschrieben.

Die CD gibt es hier: https://tinyurl.com/EPR-Reece oder digital: https://backl.ink/109403323.

Tracklist:

1. Chasing The Shadows

2. Blood On Our Hands

3. Judgement Day

4. Collective Anaesthesia

5. Cacophony Of Souls

6. Another Life Another Time

7. Metal Voice

8. Over And Over

9. Back In The Days

10. A Perfect World

11. Bleed

12. No Disguise

Reece sind:

David Reece – Vocals

Andy Susemihl – Guitars

Malte Frederik Burkert – Bass

Andrea Gianangeli – Drums

Mehr Info:

https://www.facebook.com/David-Reece-Official-712460068855429/

https://www.davidreeceofficial.info