Sabaton: kündigen „The Tour To End All Tours“ an mit The Hu und Lordi

Das letzte Jahr war eine herausfordernde, wenn nicht gar bedrohliche Zeit für Bands und Musikschaffende auf der ganzen Welt: Es war eine Zeit der Unsicherheiten, der Zweifel und der Angst, nie wieder zum Status Quo des Tourens zurückkehren zu können.

Doch Sabaton waren noch nie eine Band, die sich von schwierigen Umständen leicht zu Fall bringen lässt: Anstelle seine Visionen und Ambitionen aufzugeben, schmiedete das schwedische Metal Bataillon seinen imposanten Tourplan, den die Band heute ihren Fans präsentiert: Wer ganz sorgsam hinhört, kann vielleicht den Klang bretternder Gitarren und den Donner über dem Kampffeld bereits hören, die epischen Melodien wie Siegeshymnen nach einer gewonnenen Schlacht vernehmen und die Spannung einer herannahenden Sensation spüren: Die Vorzeichen von The Tour To End All Tours.

Der nächste Frühling wird Sabaton durch 26 Städte in 17 Ländern führen. Sabaton werden ihren Fans bahnbrechenden modernen Metal in Form einer atemberaubenden Liveshow präsentieren und neue Maßstäbe für Konzerte dieser Art setzen. Mit dabei sind die mongolische Rockband The Hu sowie die finnischen Heavy Metal Veteranen Lordi.

Pär Sundström, Bassist und Mitbegründer von Sabaton: „Wir haben alle viel zu lange darauf gewartet. Und wir sind bereiter denn je. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Tour antreten werden, haben wir bereits eine ganze Schatzkiste an neuen Songs, die wir gemeinsam mit vielen anderen Überraschungen spielen werden. Ihr wollt die Tour To End All Tours nicht verpassen.“

The Tour To End All Tours w/ The Hu, Lordi

04.03.2022 Norwegen Oslo Spektrum

05.03.2022 Schweden Stockholm Avicii Arena

06.03.2022 Dänemark Kopenhagen Royal Arena

08.03.2022 Deutschland Hamburg Barclays Arena

09.03.2022 Luxemburg Esch zur Alzette Rockhal

11.03.2022 Deutschland Berlin Mercedes-Benz Arena

12.03.2022 Tschechien Prag O2 Arena

13.03.2022 Ungarn Budapest Arena

15.03.2022 Italien Mailand Lorenzini District

16.03.2022 Schweiz Genf Arena

18.03.2022 England London Wembley Arena

19.03.2022 England Leeds First Direct Arena

20.03.2022 Wales Cardiff Motorpoint Arena

22.03.2022 Schottland Glasgow Hydro

24.03.2022 Belgien Antwerpen Sportpaleis

25.03.2022 Niederlande Amsterdam Ziggo Dome

26.03.2022 Deutschland Leipzig Quarterback Immobilien Arena

28.03.2022 Frankreich Paris La Seine Musicale

30.03.2022 Österreich Wien Stadthalle

31.03.2022 Deutschland München Olympiahalle

01.04.2022 Deutschland Köln Lanxess Arena

02.04.2022 Deutschland Hannover ZAG Arena

04.04.2022 Polen Krakau Tauron Arena

06.04.2022 Estland Tallinn Saku Arena

08.04.2022 Finnland Kuopio Kuopio Hall

09.04.2022 Finnland Helsinki Hartwall Arena

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 7. Juli 2021.

Die Tickets sind hier erhältlich: https://www.sabaton.net/tour/

Schnell sein lohnt sich:

Ticketbestellungen für die The Tour To End All Tours, die vor Freitag, 9. Juli 2021, 17.00 Uhr eingehen, erhalten gratis exklusiven Zugang zum Livestream der Exitfest Headline Show der Band am 9. Juli 2021 um 21.00 Uhr. Ein Event, das sich Fans nicht entgehen lassen sollten – es ist der erste Auftritt von Sabaton nach inzwischen eineinhalb Jahren!

Sabaton sind zweifellos die wichtigste Band der modernen Metal-Szene, die sich mit großem Selbstvertrauen kontinuierlich nach oben arbeitet, was die fünf Metal Hammer Golden Gods Awards (einschließlich beste Live-Band in drei verschiedenen Jahren) und mehrere Nominierungen für das schwedische Äquivalent der Grammy Awards, den Grammys, eindrucksvoll beweisen. Im Jahr 2016 debütierte The Last Stand auf Platz 1 in drei verschiedenen europäischen Ländern und knackte die Top 3 in vier weiteren. Brodén (Sänger), Sundström (Bassist), Chris Rörland (Gitarren), Hannes van Dahl (Schlagzeug) und Tommy Johansson (Gitarren) veranstalten außerdem ein eigenes Festival, das Sabaton Open Air, das 2008 ins Leben gerufen wurde, sowie ihre eigene Sabaton Cruise, die bereits seit 2009 zukunftsorientiert stattfindet. Ihr letztes Album The Great War, welches 2019 erschien, erreichte die Top 10 in 11 Ländern, inklusive Nummer-Eins-Platzierungen in Deutschland, Schweden und der Schweiz.

