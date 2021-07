Avatar: kündigen UK/EU Tour für 2022 an

Die 29-tägige Tour startet am 8. Januar in Nottingham, UK und wird einige der größten Headlinershows der bisherigen Bandkarriere in legendären Locations wie dem L’Olympia in Paris, dem O2 Forum in London und dem Ancienne Belgique in Brüssel beinhalten, bevor sie am 12. März im Slagthuset in Malmö, Schweden endet.

Avatar: Going Hunting 2022 UK & EU Tourdaten:

08 Jan: Nottingham, UK, Rock City

09 Jan: Manchester, UK, Academy

10 Jan: Glasgow, UK, SWG3

12 Jan: Wolverhampton, UK, KK’s Steelmill

13 Jan: Bristol, UK, SWX

14 Jan: Southampton, UK, 1865

15 Jan: London, UK, 02 Forum Kentish Town

12 Feb: Paris, FR, L’Olympia

14 Feb: Brussels, BE, Ancienne Belgique (A.B.)

15 Feb: Karlsruhe, DE, Substage

16 Feb: Lyon, FR, Le Transbordeur

17 Feb: Barcelona, ES, Razzmatazz 1 & 2

18 Feb: Madrid, ES, Kapital

19 Feb: Lisbon, PT, LAV

21 Feb: Bordeaux, FR, Le Rocher Palmer

22 Feb: Geneva, CH, Alhambra

23 Feb: Zurich, CH, Komplex

24 Feb: Vienna, AT, Simm City

25 Feb: Brno, CZ, Sono Centrum

26 Feb: Munich, DE, Freiheitshalle

27 Feb: Leipzig, DE, Hellraiser

28 Feb: Warsaw, PL, Proxima

01 Mar: Berlin, DE, Columbia Theater

02 Mar: Hamburg, DE, Gruenspan

03 Mar: Cologne, DE, Essigfabrik

04 Mar: Tilburg, NL, 013

10 Mar: Göteborg, SE, Trädgår’n

11 Mar: Stockholm, SE, Fållan

12 Mar: Malmö, SE, Slagthuset

Avatar sind ehrgeizige Zauberer höchsten Ranges, die mit einer Reihe gefeierter Alben und Videos die Grenzen zwischen Band, Theatertruppe und cineastischen Masterminds sprengen und die Welt von Avatar Country, einem fantastischen Land, in dem Metal regiert, zum Leben erwecken. Avatar-Songs sind neue Hymnen für die Ewigkeit, Präzisionsraketen, die auf eine Kulturlandschaft zielen, die bereit ist für neue Songs von einer Band mit einer gigantischen Persönlichkeit, hinter der man sich versammeln kann.

Hunter Gatherer (2020) teilt den entschlossenen Fokus der konzeptionell getriebenen Feathers & Flesh und Avatar Country, wobei die einzelnen Songs entschieden über jede übergreifende Geschichte gestellt werden. Gleichzeitig gibt es thematische Fäden, die sich durch das gesamte Album ziehen und den gemeinsamen Geisteszustand der Mitglieder widerspiegeln. Hunter Gatherer ist die dunkelste, düsterste Version von Avatar, mit tiefgründigen Studien über Grausamkeit, Technologie, Verachtung und Entbehrung.

Avatar Ages, das vierteilige Konzertfilm-Erlebnis, startete am 9. Januar 2021 und präsentierte Songs aus dem gefeierten Katalog von Avatar, beginnend mit einer Aufführung von Hunter Gatherer in voller Länge. Während Ages ein unglaubliches Produkt der Zeit war, ist Avatar bereit, wieder ein Publikum zu befehligen.

Über die erneute Tournee sagt die Band: „Wir haben im Laufe der Jahre viele Touren angekündigt, und jedes Mal sagen wir, dass wir nicht aufgeregter sein könnten. Nun, dies ist die Tour, die eigentlich schon vor eineinhalb Jahren angekündigt werden sollte. Eineinhalb Jahre, die sich eher wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Zu sagen, wir könnten nicht aufgeregter sein, ist eine Untertreibung. Noch nie zuvor waren wir so hungrig und leidenschaftlich, eine Show für Sie und für uns selbst zu kreieren. Wir werden nichts zurücklassen. Diese Show wird die schönste, wütendste, unterhaltsamste und ehrlichste Produktion sein, die wir je gemacht haben. Wir scheuen keine Mühen. Wir leben und sterben dafür. We are Going Hunting!“

Avatar sind:

Johannes Eckerström – Gesang

John Alfredsson – Schlagzeug

Henrik Sandelin – Bass

Jonas Jarlsby – Gitarre

Tim Öhrström – Gitarre

Avatar online:

https://avatarmetal.com/