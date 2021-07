Lacuna Coil: neues Livealbum „Live From The Apocalypse“ erschienen

Die italienischen Metal-Giganten Lacuna Coil haben ihr neues Livealbum Live From The Apocalypse veröffentlicht.

Live From The Apocalypse ist das Ergebnis einer noch nie dagewesenen Zeit. Im Gegensatz zu früheren Liveauftritten haben sich die Italiener unter dem Joch der Pandemie einen cleveren Weg ausgedacht, wie ihre treue Fangemeinde sie auf der Bühne hören und sehen kann, indem sie ein spezielles Livestream-Event organisierten, bei dem sie ihr aktuelles Album Black Anima im vergangenen September 2020 in seiner Gesamtheit aufführten. Nach allem, was man hört, war dies kein gewöhnlicher Gig. Obwohl Lacuna Coil in ihrer Heimatstadt Mailand auftraten – im berühmten Alcatraz Club – gab es keine Fans, die sie begrüßten. Kein Gebrüll der Vorfreude, kein Klatschen der Bewunderung, keine Interaktion mit den Menschen, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte tief in die Musik und die Liveshows von Lacuna Coil eingearbeitet hatten und sie zutiefst lieben. Die Energie des Livestreams war anders. Das musste sie auch sein. Mit dem Herzen auf dem rechten Fleck, laufenden Kameras und der Welt, die sich online einschaltete, erweckten Lacuna Coil Black Anima: Live From The Apocalypse zum Leben.

Live From The Apocalypse ist digital und physisch (Vinyl und CD) erhältlich und die physischen Albumformate werden mit einer Bonus-DVD mit dem Filmmaterial des ursprünglichen Livestreams ausgeliefert. Die ganz besondere Show kann HIER bestellt werden!

Zum Review von Live From The Apocalypse: