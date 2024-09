Sabaton: mehr als 650 Kinos in 25 Ländern nehmen an der weltweiten Premiere des Konzertfilms „Sabaton – The Tour To End All Tours“ teil

Die Heavy Metal-Legenden Sabaton freuen sich, ankündigen zu können, dass über 650 Kinos in 25 Ländern an der Weltpremiere ihres explosiven Konzertfilms Sabaton – The Tour To End All Tours teilnehmen werden. Kinokarten für dieses Ereignis sind ab sofort erhältlich.

Es wird erwartet, dass sich bald weitere Veranstaltungsorte und Territorien der Kampagne anschließen werden. Die Weltpremiere findet am 11. Oktober 2024 statt, mit Ausnahme von Frankreich, wo die Premiere am 13. Oktober 2024 stattfinden wird.

Zu den teilnehmenden Ländern gehören bisher Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Moldawien, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Der Konzertfilm Sabaton – The Tour To End All Tours wurde im ausverkauften Ziggo Dome in Amsterdam aufgenommen, wo sich 16.000 Fans versammelten, um die Band während ihrer Europatournee 2023 zu sehen. Dies ist eine Heavy-Metal-Reise wie keine andere, die dem Publikum einen Platz in der ersten Reihe bei einer der epischsten und explosivsten Liveshows bietet, die es je gab, und es mitten ins Geschehen wirft!

Sabaton-Frontmann Joakim Brodén kommentiert: „The initial plan with this concert film was to bring an explosive Sabaton show right to our fans’ doorsteps! We’ve packed every ounce of our live energy into this experience, making it as close as you can get to a Sabaton show without actually being there in person. This isn’t just a film; it’s an immersive heavy metal experience and we can’t wait for our fans to see and feel the power of our music through the big screen like never before. Who knows, maybe we’ll pick up some new fans along the way!“

Pär Sundström, Bandmanager und Bassist von Sabaton, sagt: „In 2023, we embarked on our biggest tour ever, and in Europe alone, we covered over 50,000 kilometres with a dedicated team of 170 amazing people, nine buses, twelve trucks, and even a tank! The Tour To End All Tours was an unforgettable journey for each of us – unique, thrilling, and deeply eye-opening. We wanted to share this extraordinary experience with everyone, especially those who couldn’t attend our live shows for whatever reason.“

Sabaton – The Tour To End All Tours ist nicht nur ein Film – es ist ein Zeugnis für die Kraft der Musik, die Stärke und die unerschütterliche Hingabe der Sabaton-Gemeinschaft. Es ist ein Filmerlebnis, das Grenzen überwindet, Nationen vereint und die universelle Sprache des Metal feiert. Schnallt euch an, denn es wird eine höllische Fahrt werden!

Sabaton The Tour To End All Tours wird in Zusammenarbeit mit All Things Live und Folkets Hus Och Parker in den Kinos gezeigt.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter: www.sabaton.film

Seht euch den Trailer zu Sabaton – The Tour To End All Tours hier an:

