Die Wartezeit ist vorüber: Die schwedischen Heavy Metal-Helden Sabaton beginnen ihre Co-Headlinetour mit den deutschen Thrash-Titanen / ihren Labelkollegen Kreator durch Nordamerika! Die 24 Shows umfassende Route führt sie dabei u.a. nach Los Angeles, Montréal und Philadelphia, ehe die Reise am 11. März im Buckhead Theatre von Atlanta, GA ein Ende finden wird.

Sabaton werden einmal mehr ihr aktuelles, achtes Studioalbum The Last Stand präsentieren. Passend dazu hat die Band kürzlich ein neues Musikvideo mit Livematerial zum Titeltrack der Platte online gestellt, das nach nicht einmal zwei Wochen bereits über 160.000 Klicks vorweisen kann. Zu sehen gibt es dieses hier:

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in den entsprechenden Venues.

Sabaton live:

w/ Kreator, Cyhra

08.02. USA Phoenix, AZ – The Van Buren*

09.02. USA Los Angeles, CA – The Wiltern*

10.02. USA San Francisco, CA – The UC Theater*

12.02. USA Portland, OR – Wonder Ballroom

13.02. USA Seattle, WA – Showbox

14.02. CDN Vancouver, BC – The Vogue Theater

16.02. CDN Edmonton, AB – Union Hall

17.02. CDN Calgary, AB – The Palace

19.02. USA Boise, ID – Revolution

21.02. USA Denver, CO – The Gothic Theater

22.02. USA Kansas City, MO – The Truman

23.02. USA Minneapolis, MN – Music Hall

24.02. USA Madison, WI – The Orpheum Theater

26.02. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe

27.02. USA Chicago, IL – House of Blues

01.03. CDN Toronto, ON – The Phoenix

02.03. CDN Montréal, QC – Metropolis

03.03. USA Boston, MA – House of Blues

04.03. USA Huntington, NY – The Paramount Theater

06.03. USA Philadelphia, PA – The Fillmore

07.03. USA Silver Springs, MD – The Fillmore

08.03. USA Raleigh, NC – The Ritz

10.03. USA Tampa, FL – Jannus Landing

11.03. USA Atlanta, GA – Buckhead Theatre

*ohne Cyhra

24.03. AUS Melbourne – Download Festival

w/ Amon Amarth

25.03. AUS Sydney – Roundhouse

27.03. AUS Brisbane – The Tivoli

29.03. J Tokio – Ex Theater Roppongi*

31.03. J Osaka – Matsushita IMP Hall*

02.04. J Tokio – Zepp*

*Sabaton headlinen

04.05. MEX Mexico City – Corona Hell & Heaven

03.06. N Trondheim – Trondheim Rocks

14.07. E Madrid – Wanda Metropolitano Stadium (w/ Iron Maiden, Gojira)

18.08. S Falun – Sabaton Open Air

Holt Euch The Last Stand hier.

Holt Euch The Last Stand digital.

Mehr zu The Last Stand:

The Lost Battalion OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



Blood Of Bannockburn OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



Shiroyama OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



Sparta OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



The Art Of War OFFIZIELLER LIVECLIP:



Holt Euch hier neues Merch

Weitere Infos:

www.sabaton.net

www.facebook.de/sabaton

www.nuclearblast.de/sabaton

Kommentare

Kommentare