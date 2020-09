Sabaton: veröffentlichen neuen Lego Videoclip zu ’The Future Of Warfare’

Am 15. September 1916 begann die Schlacht von Flers-Courcelette. Sabaton zollen dieser Schlacht ihren Tribut mit einem einzigartigen neuen Video, das mit …. Lego Bausteinen gemacht wurde! Auf keinen Fall verpassen!

Seht euch den Clip hier an:

Sabatons letztes Album The Great War wurde 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und hat in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Schweden Platz #1 in den Charts erreicht. Das Album wurde sowohl von Fans als auch Kritiken seit seiner Veröffentlichung letzten Sommer stark gefeiert, stieg weltweit in die Charts ein und enthält kolossale Singles wie Great War, 82nd All The Way, Fields Of Verdun und The Red Baron.

Sabaton live:

2020:

04.11. KZ Almaty – Bariber Club

07.11. RUS Chelyabinsk – Entertainment Galaxy

08.11. RUS Yekaterinburg – Tele Club

10.11. RUS Ufa – Tinkoff Hall

12.11. RUS Samara – Zvezda

14.11. RUS Volgograd – Vs Club

16.11. RUS Nizhny Novgorod – Milo

17.11. RUS Nizhny Novgorod – Milo

19.11. RUS Voronezh – Arena Hall

20.11. RUS Voronezh – Arena Hall

21.11. RUS Rostov-on-Don – Krop Arena

23.11. RUS Krasnodar – Krop Arena

24.11. RUS Stavropol – Major

26.11. BLR Minsk – Falcon Club

13.12. SE Baltic Sea – M/S Baltic Queen *SOLD OUT*

2021:

22.01. SE Karlstad – Nöjesfabriken

23.01. SE Örebro – Conventum

25.01. SE Umeå – Idun, Folkets hus

26.01. SE Östersund – Folkets hus

28.01. SE Piteå – Pite Havsbad

29.01. SE Luleå – Kulturens hus

30.01. SE Skellefteå – Folkparken

01.02. SE Helsingborg – Sundspärlan

02.02. SE Malmö – Slagthusetmmx

03.02. SE Halmstad – Live

04.02. SE Trollhättan – Folkets Hus

06.02. SE Ronneby – Klubb Ron

07.02. SE Eskilstuna – Lokomotivet

08.02. SE Uppsala – Uppsala Konsert & Kongress

09.02. SE Huskvarna – Folkets Park

10.02. SE Kristianstad – Södra Kasern

12.02. SE Älmhult – Arenan

13.02. SE Borås – Ahaga

14.02. SE Linköping – Konsert & Kongress

15.02. SE Kalmar – Kalmarsalen

17.02. SE Norrköping – Flygeln

18.02. SE Gävle – Gasklockorna

19.02. SE Borlänge – Galaxen

20.02. SE Falun – Magasinet

22.02. SE Sundsvall – Avenyn

24.02. SE Värnamo – Gummifabriken

25.02. SE Mölnlycke – Råda Rum

26.02. SE Karlshamm – Bellevueparken

27.02. SE Skövde – Valhall

15.07. BG Mogilovo – Midalidare Rock 2021

07.08. SE Falun – Sabaton Open Air

29.08. CH Aarburg – Riverside Open Air

13.09. US Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

17.09. US Youngstown, OH – Covelli Center

22.09. US Milwaukee, WI – Miller Life High Theater

25.09. US St. Louis, MO- Saint Louis Music Park

29.09. US Denver, CO – The Mission Ballroom

06.10. US Los Angeles, CA – Microsoft Theater

08.10. US Las Vegas, NV – Zappos Theatre at Planet Hollywood

09.10. US Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre

12.10. US San Antonio, TX – Freeman Coliseum

13.10. US Austin, TX – H-E-B Center

15.10. US Dallas, TX – Pavillion at Toyota Music Factory

16.10. US Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

28.10. US Oxon Hill, MD – MGM National Harbor

30.10. US Ledyard, CT – Foxwood Casino Arena

Tickets sind über www.sabaton.net erhältlich.

Holt euch The Great War hier:

