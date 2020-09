Suicide Of Society: veröffentlichen „Planet Babylon“ Lyricvideo

Am 9. Oktober erscheint das Debütalbum der deutschen Thrasher von Suicide Of Society! Nachdem die Band bereits ihr zehntes Bühnenjubiläum feiert, ist die Zeit für das erste Album überreif – und so sind die neun Songs quasi eine Art „Best Of“ ihres bisherigen musikalischen Schaffens. Schnörkelloser Thrash Metal der alten Schule, mit hörbaren Roots der deutschen, aber auch amerikanischen Genre Vorreiter erwarten euch auf den knapp 40 Minuten voller Riffgewitter, Melodien und Mitsingparts.

Außerdem gibts mit Planet Babylon die erste Kostprobe in Form eines Lyric Videos auf Youtube. Aufgenommen und produziert wurde das gute Stück im letzten Jahr in den Credge Audio Studios von Anatoli Kalyuk. Das Album kann ab sofort im MDD Shop und diversen Band,- und Vertriebskanälen vorbestellt werden! Be prepared!

War Investment Tracklist:

1. Dream Of The Plague

2. Heterotopia

3. War Investment

4. Mass Of Violence

5. Planet Babylon

6. Industrial Scavangers

7. Nothing Is Real

8. Suicide Of Society

PreOrder

MDD Shop: http://mdd-records.de/suicideofsociety

Amazon: https://amzn.to/2ZxuKOE