Sabiendas: Veröffentlichen offizielles Video zu „Dungeon Keeper“

Sabiendas haben heute das offizielle Video zur neuen Single Dungeon Keeper veröffentlicht – schaut es euch hier an:

Der Song stammt vom kommenden Album Repulsive Transgression, das am 22.05.2020 bei Massacre Records erscheinen wird. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/repulsivetransgression

In Sachen Songwriting ist das Album eingängiger und abgerundeter, insgesamt aber extremer als die vorherigen Veröffentlichungen ausgefallen.

SABIENDAS – Repulsive Transgression

1. Intro

2. The Human Centipede

3. General Butt Naked

4. Savagery And Bloodthirst

5. Served Cold

6. The Siege

7. The Grey Man

8. Zombified

9. Divine Manhunt

10. Dungeon Keeper

Death Metal • 22/05/2020

CD • Digital

Sabiendas Live

07.11.2020 DE Marl – Jugendzentrum Hagenbusch

http://www.sabiendas.com

https://www.facebook.com/Sabiendas

https://www.youtube.com/user/SabiendasOfficial

https://www.instagram.com/sabiendas

https://spoti.fi/2UJvcYo