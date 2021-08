Saltatio Mortis: Strandkorb-Open-Air – Wetzlar

Saltatio Mortis werden am 2. September 2021 beim Strandkorb Open Air in Wetzlar auf dem Festplatz Finsterloh auftreten.

Zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass diese Band ihre ersten Auftritte hatte. Sie hätten es damals selbst nicht gedacht, dass man mit Schnabelschuhen, Schellenband und Dudelsack irgendwann drei Nummer-Eins-Alben und eine Goldene Schallplatten erreichen kann. Und dass es eine so bunte Truppe auch nach zwanzig Jahren immer noch schafft, so erfolgreich zu sein, ist ein hoffnungsvolles Zeichen – in einer Welt, die zunehmend grau wird. Kraftvoll, leidenschaftlich und zugleich musikalisch gereift präsentieren sich Saltatio Mortis 2021.