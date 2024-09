Sam Astaroth: haben ihren bisher schwersten und brutalsten Song auf seinem eigenen Label Demoncore Records veröffentlicht

Sam Astaroth, der Multi-Genre-Künstler, veröffentlicht am 23.08.2024 seinen bisher schwersten und brutalsten Song auf seinem eigenen Label Demoncore Records.

Hour of the Demon ist Blackened Deathcore in seiner besten Form. Symphonische Elemente akzentuieren gelegentlich bestimmte Passagen des Songs, während er eine Vielzahl an abstoßenden Breakdowns bietet, eine Mischung aus finsterem Black Metal und harten Death Metal Riffs, unglaublich schnellen Blastbeats, Double Bass Drumming und atemberaubende Soli!

Sam Astaroth treibt seine Vocals weiter als je zuvor, indem er seine Gesangstechniken 32 Mal wechselte und alles von schrillen Black Metal Schreien über klassischen Death Metal Tiefen bis hin zu atemberaubenden Deathcore Gutturals mixt. Dazu kommen sporadische Elemente von Geisterhaften, gotischen Clean Vocals, Scream-Rap-Rufen, dunklen Trap-artigen Sprechpassagen, Grindcore-Inhales und unheimlichen industriellen Geräuschen.