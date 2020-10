Sanctuary: kündigen ‚Into The Mirror Black 30th Anniversary‘ Tour 2021 an

Sanctuary kommen im Herbst 2021 auf ihrer Into The Mirror Black 30th Anniversary Tour mit Support Halycon Way nach Europa! Die aus Seattle, Washington stammenden Metal-Veteranen Sanctuary werden im Herbst 2021 nach Europa zurückkehren, um den 30. Jahrestag ihrer Klassiker-Platte Into The Mirror Black (1990) und deren überarbeitete Sonderausgabe zu feiern, die am 9. Oktober 2020 über Century Media Records erscheint.

Auch wenn die Pläne, dieses große Jubiläum 2020 mit dem aktuellen Sänger Joseph Michael (Witherfall) live zu feiern, aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht in die Tat umgesetzt werden konnten, wird die Band Into The Mirror Black auch im Jahr 2021 in seiner Gesamtheit spielen und das Jubiläum dieses großartigen Albums entsprechend feiern.

Ursprünglich im Jahr 1985 gegründet, sind Sanctuary eine der einzigartigsten und faszinierendsten Acts, die es gibt. Nachdem sich die Band mit ihren ersten beiden Alben Refuge Denied (1988) und Into The Mirror Black (1990) schnell als erstklassige Metal Band etabliert und Fans aus aller Welt gewonnen hatte, kam ihre Karriere unglücklicherweise vorerst zum Stillstand und führte zur Gründung und zum Aufstieg von Nevermore. Im Jahr 2011 formierten sich Sanctuary jedoch erneut, feierten ihr Live-Comeback, veröffentlichten 2014 ihr drittes Album The Year The Sun Died und begannen damit ein neues Kapitel ihrer Bandgeschichte. Sie blieben ihren Wurzeln und Fans von damals treu, entwickelten sich aber auch weiter und unterzogen ihr erfolgreichstes Album mit Hilfe von Zeuss (Queensrÿche, Iced Earth, Overkill) einer gründlichen Überarbeitung. Durch Zeuss sorgfältiges Remaster klingt das Album voller und schwerer, ohne jedoch das ursprüngliche Gefühl zu verlieren, und die zusätzlichen Tracks sind echte Juwelen für Sanctuary-Anhänger. Die düstere Atmosphäre und die zum Nachdenken anregenden Texte, die brillante Mischung aus Heavy- und Thrash-Metal, die hervorragende Gitarrenarbeit und der ausdrucksstarke Gesang des einzig wahren Warrel Dane (RIP) sind nur einige der Gründe, warum diese Platte den Test der Zeit bestanden hat.

Und warum diese Tour mit Sicherheit ein ganz besonderes Erlebnis sein wird!

Support kommt von der in Atlanta, Georgia ansässigen Progressive Power Metal Band Halcyon Way.

Rock Hard, MusiX und Metal.de präsentieren:

Into The Mirror Black 30th Anniversary Tour 2021

Sanctuary

+ Support Halcyon Way

16.09.2021 Hamburg, Kronensaal

17.09.2021 Aarschot (BE), De Klinker Aarschot De Klinker

18.09.2021 Leiden (NL), Metal Experience Fest

19.09.2021 Luzern (CH), Schüür

21.09.2021 Mannheim, 7er Club

22.09.2021 München, Backstage Halle

23.09.2021 Aschaffenburg, Colos-Saal

24.09.2021 Lünen, Lükaz

25.09.2021 Aalborg (DK) Studenterhuset

26.09.2021 Oslo (NO), Krøsset

28.09.2021 Helsinki (FI), On The Rocks

30.09.2021 Stockholm (SE), Slaktkyrkan

01.10.2021 Götheburg (SE), Valand

02.10.2021 Malmö (SE), Babel

03.10.2021 Oldenburg, MTS Record Store *** Special Record Store Show ***

Aktuelles Line-Up:

Joseph Michael – Vocals

Lenny Rutledge – Guitars

George Hernandez – Bass

Dave Budbill – Drums