Intronaut: kündigen für nächsten Mai Europatour im Vorprogramm von Enslaved an

Nachdem Enslaved vorhin ihre geplante Enslaved – Utgard European Tour 2021 bekannt gegeben haben (wir berichteten hier), können auch Intronaut die Information verbreiten und kommentieren.

Enslaved – Utgard European Tour 2021

w/ Intronaut, Obsidian Kingdom, Crown

09/05/21 – DE Berlin, Hole44

10/05/21 – NL Utrecht, De Helling

11/05/21 – FR Lille, Maison Folie Beaulieu

12/05/21 – UK Birmingham, 02 Institute 2

13/05/21 – UK Glasgow, Slay

14/05/21 – UK Leeds, Brudenell Social Club

15/05/21 – UK London, 229

16/05/21 – FR Paris, La Machine du Moulin Rouge

18/05/21 – ES Madrid, Caracol

19/05/21 – ES Barcelona, Boveda

20/05/21 – FR Lyon, CCO

21/05/21 – CH, Aarau, KiFF

24/05/21 – DE Munich, Backstage

25/05/21 – DE Stuttgart, Wizemann

26/05/21 – DE Cologne, Luxor

27/05/21 – DE Frankfurt, Das Bett

28/05/21 – DE Hamburg, Uebel & Gefährlich

29/05/21 – DE Leipzig, Hellraiser

Intronaut: „Praise Odin to be hitting the road with our old Viking friends Enslaved, as well as the amazing Obsidian Kingdom and Crown. Europe, we have missed you!“

Intronaut habenb ihren ihren sechsten Longplayer Fluid Existential Inversions im März diesen Jahres via Metal Blade Records veröffentlicht – einschließlich der wohl dramatischsten und epischsten Klänge ihrer Karriere. Ihr könnt euch das Album hier anhören und auch bestellen: metalblade.com/intronaut

Intronaut online:

