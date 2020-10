Motörhead: prominente Glückwünsche per Video – 40 Jahre „Ace Of Spades“

Zu Ehren von 40 Jahren Motörhead Ace Of Spades haben einige bekannte Größen der Szene ihre Glückwunsche per Video Botschaft vermittelt… Andi Derris (Helloween), Joey Tempest (Europe), Biff Byford (Saxon), Doro Pesch, Rob Halford (Judas Priest) u.a. sind hier zu sehen:

Das Deluxe Sammler Box-Set und die speziellen 40th Anniversary Editions Ace Of Spades erscheinen am 30. Oktober!

Als Ace Of Spades 1980 veröffentlicht wurde, war das ein Wendepunkt für alle Formen des Hard Rocks. Wie ein konservierter Blitz hatte das Album alles, was großartigen Hardrock, Heavy Metal und Punk ausmachte – die Lautsprecher über das Maximum hinaus, fühlte es sich so an, als ob man mit tausend Stundenkilometern durch die Welt brauste, jede Grenze der normalen Musik sprengend. Nichts war härter. Nichts war schneller. Und ganz sicher war nichts lauter.

Shoot You In The Back – Live in Orleans, 1981 – Track/ Lyric Video vorab, hier zu sehen:

Weiter aktuell… das Video/ Live Version Ace Of Spades und Links für entsprechende Vorbestellungen: https://motorhead.lnk.to/AOS40PR

Nachdem im letzten Jahr, die von Fans und Medien hochgelobten Jubiläumsalben Overkill und Bomber erschienen sind, kommt nun das Album, das Motörhead in die Stratosphäre geschossen hat und ihren Namen in die Annalen der Rock ’n‘ Roll Geschichte gemeißelt hat: Ace Of Spades. Das Jubiläum dieses Meilensteins wird mit einer speziellen 40. Anniversary Box gefeiert, mehr Deluxe ist nicht möglich! Es wird Hardcover Book-Packs in Doppel-CD und dreifach-LP-Format geben, sowie das bis heute unveröffentlichte Konzert der Ace Up Your Sleeve Tour, die Geschichte des Albums und viele unveröffentlichte Fotos. Das Album kommt als ultimatives Fan-Sammler-Box-Set und beinhaltet eine Menge Schmankerl aus jener Ära, sowie 42 unveröffentlichte Livesongs. Natürlich wird das Album ebenso digital erhältlich sein!

Inhalt des Ace Of Spades Deluxe Box Set:

• Das Ace Of Spades Album, half-speed gemastert und von den Original Master Tapes abgenommen

• Zwei Doppel Live-Alben der unveröffentlichten Konzerte von der Ace Up Your Sleeve Tour

• A Fistful Of Instrumentals: Eine 10” EP bisher unveröffentlichter Instrumentals von 1980

• The Good, The Broke & The Ugly: Ein Doppel-Album der B-Seiten, Outtakes und Rare Tracks

• Ace On Your Screens: Eine DVD Compilation rarer TV Auftritte 1980-81, ein Live Konzert von 1981 und ein 5.1 Audio Mix des Original Albums

• Die Ace Of Spades Story. Ein 40 Seiten starkes Buch, das die Geschichte von Ace Of Spades erzählt und mit bisher unveröffentlichten Zeitzeugen-Interviews, begleitet mit bis dato nicht veröffentlichten Fotos und Memorabilia.

• Das Ace Up Your Sleeve Tour Programm

• Der Motörhead Rock Commando Comic

• Ein Set von 5 Poker Würfeln damit du auf dem umgeklappten Boxlid dein Glückspiel gewinnen kannst

• Alles verpackt in einer klassischen Wild West Dynamite Box

• Eine Limited Edition 7″ Reproduktion der holländischen Version von Ace Of Spades mit einer unveröffentlichten Instrumental Version auf der B-Seite.

Im Jahr 1980, mit dem Rückenwind der zwei essentiellen Alben Overkill und Bomber im Jahr davor, wurden Motörhead größer, besser und lauter. Für Ace Of Spades verband man sich mit dem Produzenten Vic Maile und nahm 12 Songs auf. Bereits die Songtitel waren eingängig und versprachen eine Menge: Love Me Like A Reptile, Shoot You In The Back, The Chase Is Better Than The Catch und The Hammer. Dieses Album, das Wahrzeichen Motörheads, sah die drei ‚Amigos‘ Lemmy, Fast Eddie Clarke und Philthy Animal Taylor auf dem Lastzug namens Motörhead – sie bekamen unglaublichen Fanzuwachs und gewannen an Popularität, je weiter sie nach vorn marschierten. Die Vorstellungen und Ideen der Band sowie die ihrer Fans liefen perfekt zusammen. Man muss sich nur die Gigs der damaligen Zeit anschauen und die Motörhead Shirts zählen, schon da waren sie in der Überzahl im Verhältnis 5:1 und das ist auch 45 Jahre später noch genauso!

Das Ace Of Spades Album war ein magischer Moment in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll und hatte einen enormen globalen Einfluss. Es inspirierte die Fans weltweit und hallt noch immer nach. Bis zum heutigen Tag kann dir jeder Fan sofort sagen, wann er das Album zum ersten Mal gehört hat. Viele andere Bands wurden dadurch inspiriert, sie wurden durch die Energie, Geschwindigkeit und Attitude in ihrer eigenen Arbeit beeinflusst. Ace Of Spades ist das Explosionszentrum von Trash, Speed Metal und Punk / Metal Crossover.

Box Set Tracklisting:

Ace Of Spades

Side One

Ace Of Spades

Love Me Like A Reptile

Shoot You In The Back

Live To Win

Fast And Loose

(We Are) The Road Crew

Side Two

Fire Fire

Jailbait

Dance

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

The Hammer

Riders Wearing Black

Live At Whitla Hall, Belfast – 23rd Dec 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

The Hammer

Shoot You In The Back

Metropolis

Side Two

(We Are) The Road Crew

No Class

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Side Three

Jailbait

Leaving Here

Capricorn

Too Late, Too Late

Side Four

Overkill

Bomber

Motörhead

The Good, The Broke & The Ugly

Side One

Ace Of Spades (Alternative Version)

Dirty Love

Love Me Like A Reptile (Alternative Long Version)

Shoot You In The Back (Alternative Version)

Side Two

Hump On Your Back

Fast And Loose (Alternative Version)

(We Are) The Road Crew (Alternative Version)

Fire Fire (Alternative Version)

Jailbait (Alternative Version)

Side Three

Waltz Of The Vampire

The Hammer (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Long Version)

Bastard

Godzilla Akimbo

Side Four

Love Me Like A Reptile (Alternative Version)

Dirty Love (Alternative Version)

Please Don’t Touch (Performed by Headgirl)

Bomber (Performed by Girlschool)

Emergency

A Fistful Of Instrumentals

Side One

Ace Of Spades (demo)

Hump On Your Back (demo)

Shoot You In The Back (demo)

Fast And Loose (demo)

Side Two

Dirty Love (demo)

Love Me Like A Reptile (demo)

Dance (demo)

Dead Man’s Hand

Live At Parc Expo, Orleans – 5th March 1981

Side One

Ace Of Spades

Stay Clean

Over The Top

Metropolis

Shoot You In The Back

Side Two

The Hammer

Jailbait

Leaving Here

Fire Fire

Love Me Like A Reptile

Side Three

Capricorn

Too Late, Too Late

(We Are) The Road Crew

No Class

Side Four

Bite The Bullet

The Chase Is Better Than The Catch

Overkill

Bomber

Ace On Your Screens DVD

Part 1 : Motörhead on TV 1980-1981

Part 2 : BBC In The City; Live In Belfast ‘81

Part 3 : 5.1 audio mix of Ace Of Spades