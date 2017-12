Santa Cruz am 20. Dezember 2017 im MTC in Köln (Vorbericht)

“Finnischer Glam zum ersten Mal alleine unterwegs“

Eventname: Bad Blood Rising Tour 2017-12-11

Headliner: Santa Cruz

Vorband(s): Skarlett Riot

Ort: MTC, Köln

Datum: 20.12.2017

Kosten: 20,50€ VK

Genre: Glam Metal, Sleaze Rock

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Konzertbüro Schoneberg

Die finnischen Sleaze-Rocker Santa Cruz sind eine der Neuentdeckungen der Glam-Szene. Bestätigt wird das nicht nur durch eine Erwähnung in der Kolumne 10 New Artits You Need To Know: July 2017 des Rolling Stone. Nach einigen Europa-Tourneen als Support von Skid Row, Reckless Love oder Amaranthe tourt das Quartett nun zum ersten Mal als Headliner quer durch Europa. Supported wird die Band dabei von Skarlett Riot aus England.

Mit ihrem nun mehr dritten Studioalbum Bad Blood Rising (2017) melden Santa Cruz den Anspruch an, sich an die Spitze der neuen Glam-Rock-Szene zu setzen. Dazu hat sich die Band eine ausgiebige Tour durch Europa auf die Agenda gesetzt, die sie durch fünf europäische Nationen führt. In Deutschland macht die Band in Hamburg, Bochum, Lichtenfels und eben Köln halt. Hier gibt sich die Band im etablierten MTC Club die Ehre. Wer die Location und die Band kennt, weiß, dass es sich hier nur um ein wildes und wohl temperiertes Event mit jeder Menge Mitsingen handeln wird.

