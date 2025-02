Saor: neues Album „Amidst The Ruins“ ist ab sofort erhältlich

Saor, die Fackelträger des majestätischen schottischen Erbes, haben ihr fesselndes neues Albums Amidst The Ruins am 7. Februar veröffentlicht.

Mit ihrer fesselnden Synthese aus atmosphärischem Black Metal und den eindringlichen Melodien des keltischen Folk hauchen Saor der Geschichte weiterhin Leben ein. Dieses neueste Album ist eine monumentale Hommage an die Geister der Vorfahren und die ungezähmten Landschaften Kaledoniens. In Anlehnung an die Erzählungen vergangener Zeiten öffnet jedes Stück ein Tor zur geschichtsträchtigen Vergangenheit Schottlands.

The Glen Of Sorrow erzählt die tragische Geschichte des Massakers von Glencoe, während The Sylvan Embrace mit der bezaubernden Jo Quail den Hörer in das ruhige Herz der grünen Wälder Schottlands entführt. Vom ehrfurchtgebietenden Echoes Of The Ancient Land bis zur transformativen Reise von Rebirth ist jede Note von der Kraft, der Trauer und dem Geist der Highlands durchdrungen.

Das Herzstück des Albums ist der Titelsong Amidst The Ruins, eine Reflexion über den Konflikt zwischen den Relikten der edlen schottischen Vergangenheit und den flüchtigen Ablenkungen des modernen Lebens. Dieser Song ist sowohl eine Hommage an das beständige Erbe des Landes als auch ein klarer Aufruf, sich wieder mit den heiligen Fäden der Tradition zu verbinden.

Gastmusiker:

Ella Zlotos – weiblicher Gesang, Tin Whistles, Low Whistles, Uilleann Pipes

Carlos Vivas – Schlagzeug

Jo Quail – Cello & Effekte bei The Sylvan Embrace

Àngela Moya Serrat – Violine bei Amidst The Ruins, Echoe Of The Ancient Land & Rebirth

Miguel Izquierdo – Viola bei Amidst The Ruins, Echoe Of The Ancient Land & Rebirth

Samuel C. Ledesma – Cello bei Amidst The Ruins, Echoe Of The Ancient Land & Rebirth

Aufnahmen:

Andy Marshall – Gesang, Gitarren, Bass aufgenommen in den Fortriu Studios, Schottland

Nikolaus Jira – weiblicher Gesang, Tin Whistles, Low Whistles und Uilleann Pipes aufgenommen im Nikolaus Recordings Studio, Deutschland

Jose Garrido und Daniel Sabugal – Schlagzeug, aufgenommen in den New Life Studios, Spanien

Mattias Eklund – Violine, Viola und Cello aufgenommen in den Farkosten Studios, Spanien

Chris Fielding – Mixing und Gitarren-Reamping in den Penylan Studios, Wales

Tony Lindgren – Mastering in den Fascination Street Studios, Schweden

Biografie: Saor, von Sébastien Gamez bearbeitet

Coverartwork: Julian Bauer (@julianb_art)

Layout: Adrien Bousson

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 2×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear & Black Marbled

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Green, White & Black Marbled

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear, Red & Blue Marbled

Aus den Nebeln, wo Überlieferungen im Wind flüstern, erheben sich Saor, die Herolde von Kaledoniens urzeitlicher Schönheit und uralten Geschichten, erneut, um Seelen weit und breit zu verzaubern. Ihr neuestes Werk, Amidst The Ruins, ist eine epische Reise, die das Feuer des Erbes neu entfacht und die Tapferkeit wieder aufleben lässt, die sich durch Schottlands weite Landschaften zieht.

Seit ihrem Erscheinen im Jahr 2013 haben Saor die Zuhörer dazu eingeladen, die sterbliche Ebene zu überwinden, indem sie die Grausamkeit des atmosphärischen Black Metals mit den sanften, eindringlichen Melodien des Celtic Fold verwoben haben. Andy Marshall, der weise Barde und Architekt des Saor-Sounds, setzt seine Pilgerreise durch die grünen Täler und das karge Hochland fort und enthüllt durch seine Musik sowohl ätherische als auch ewige Ansichten.

Das neue Album Amidst The Ruins baut auf den alten Chroniken auf und steht stolz da, ein zeitloser Wächter im Sand der Zeit. Marshall, der Visionär, hat in diesem Werk geschickt Stränge moderner Dissonanzen in den reichen Wandteppich schottischer Überlieferungen gewebt, die den rätselhaften Kontrast zwischen den Überresten einer glorreichen Vergangenheit und dem oft schwer fassbaren Erbe der Gegenwart verdeutlichen. Die Melodien sind durchdrungen von der Ehrfurcht vor heiligem Boden und dem Bedauern über die Entfremdung durch die Moderne.

Taucht tief in Echoes Of The Ancient Land ein, eine liebevolle Hommage an Schottlands zeitlose Landschaften und deren tiefe Verbindungen zu den Vorfahren. Mit The Sylvan Embrace vermitteln Saor einen harmonischen Zufluchtsort, einen sylvanischen Rückzugsort, an dem man Trost findet und die Geister besänftigt werden. Mit Rebirth schließt sich der Zyklus und webt einen verschlungenen Zauber der Transformation und des neuen Morgengrauens.

Die Odyssee der Band auf der Bühne ist nichts weniger als transzendental, denn das Publikum wird Zeuge, wie das Herz ihrer akustischen Fabeln lebendig wird. Diese Live-Auftritte sind wie heilige Rituale, die den Schleier zwischen den Epochen überbrücken und alle einladen, am gemeinsamen Erbe der schottischen Highlands teilzuhaben.

In Amidst The Ruins rufen die Krieger von Saor dazu auf, aus der Lethargie der modernen Existenz zu erwachen und die Essenz eines zerstörten Erbes zurückzufordern. Von der vibrierenden Resonanz uralter Schlachten bis hin zur stillen Verzweiflung der verratenen Seelen von Glencoe schwappt jeder Ton wie das Blut der Gefallenen in die heidebewachsene Erde.

Während wir an der Schwelle zu dieser neuen Ära stehen, entfaltet sich in Amidst The Ruins die neueste Chronik. Saors wachsames Auge richtet sich auf den Horizont, die flüsternden Wälder, den dämmrigen Himmel und die schlafenden Steine, die die Träume der Seher tragen und den unbezwingbaren Geist des Reiches heraufbeschwören. In ihren Händen wird die Vergangenheit wieder zum Leben erweckt; ihre Geschichten werden für diejenigen neu erzählt, die dem Ruf folgen wollen – Saor, die unermüdlichen Barden Kaledoniens, sind ungebrochen.

Saor Besetzung:

Andy Marshall – alle Kompositionen, Texte und Instrumente

Saor online:

