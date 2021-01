Saprobiontic: veröffentlichen „Biological Invaders“ vom kommenden Album

Am 19. Februar erscheint mit Apocalyptic Retribution das zweite Album der Dresdner Death Metaller von Saprobiontic. Ab sofort gibt es mit Biological Invaders eine erste Kostprobe auf dem MDD YouTube-Kanal.

Apocalyptic Retribution wurde im Soundlodge Studio von Mastermind Jörg Uken gemischt und gemastert und enthält 10 Songs feinsten brutalen Death Metal, gespickt mit Blast Beats Attacken, einem knallharten Gitarrensound und viel Groove, bei einer Spielzeit von gut 45 Minuten. Da die Band derzeit über keinen festen Drummer verfügt, konnte für diese Aufgabe niemand geringeres als Michiel van der Plicht (Pestilence, Ex-God Dethroned) rekrutiert werden. Das Artwork stammt aus der unverkennbaren Feder von Luisma (Haemorrhage, Avulsed). Apocalyptic Retribution ist ab sofort bei diversen Händlern, sowie im MDD Shop in einem attraktiven Bundle vorbestellbar.

Apocalyptic Retribution Tracklist:

01 Fires Of Judgement

02 Biological Invaders

03 Curtain Of Truth

04 Apocalyptic Conflagration

05 Nemesis Of The World

06 Eschaton

07 Language Of A Lost Empire

08 Pathogen-Induced Insanity

09 Steps Of Retribution

10 Dead Certainty

http://facebook.com/saprobiontic

Quelle: MDD Records