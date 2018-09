Am 7. September haben SATAN ihr aktuelles Album ‚Cruel Magic‚ veröffentlicht und jetzt freuen sich die NWOBHM Veteranen darüber, mit diesem Album auf Platz 28 in die deutschen Albumcharts eingestiegen zu sein!

Die Band kommentiert das Ganze wie folgt: „Es ist ziemlich verrückt. Zunächst denkst du, es ist ein netter Witz und danach denkst du, ja warum den eigentlich nicht? Die Zeit ist anscheinend reif für uns, den nächsten Schritt zu machen und wir sind in der Form unseres Lebens. Wir möchten unseren Dank allen aussprechen, die uns das ermöglicht haben. Natürlich auch Metal Blade, welche uns diese Chance ermöglicht haben!“

Surft zu metalblade.com/satan, dort könnt ihr euch die Videos zu den drei Singles ‚Death Knell For A King‘, ‚The Doomsday Clock‘ und ‚Into The Mouth Of Eternity‘ reinziehen. Checkt auch die pre-order an, ‚Cruel Magic‚ ist in den folgenden Formaten verfügbar:

— ltd. Boxset (inkl. Digipak-CD, exkl. Bonus-CD, exkl. dead gold-marbled LP, exkl. Bonus-LP, 75×75 cm Flagge, runder 12″ Backpatch, fünf A4 Kunstdrucke, A4 Fotokarte, nummeriertes Zertifikat)

— Digipak-CD (EU exklusiv)

— CD

— 180g black vinyl

— clear vinyl (limited to 500 copies – EU exklusiv)

— red/black-marbled vinyl (limited to 300 copies – EU exklusiv)

— water blue-marbled vinyl (limited to 200 copies – EU exklusiv)

— steel grey-marbled vinyl (limited to 300 copies – US exklusiv)

— yellow/ochre-marbled vinyl (limited to 200 copies – US exklusiv)

SATAN gehören fraglos zu den Fackelträgern der NWOBHM und veröffentlichten mit ‚Court In the Act‚ (1983) sowie vier Jahre später ‚Suspended Sentence‚ bahnbrechende Alben, doch ihre neue Scheibe zeigt überdeutlich, dass die Band darauf pfeift, sich im Licht vergangener Großtaten zu sonnen. Die zehn flammenden Metal-Songs stellen lautstark und nachdrücklich klar, dass die Herren aus Newcastle-upon-Tyne im vollen Saft stehen und ihrem Stil einen roheren, wilderen, spontaneren Anstrich verpasst haben als noch 2015 auf dem mächtigen ‚Atom By Atom‚. Im Zuge dessen klingt die Gruppe leidenschaftlicher und energiegeladener als eine Vielzahl anderer, die nur halb so alt sind wie sie.

Für die ‚Cruel Magic‚ Aufnahmen im First Avenue Studio vertraute die Band abermals Toningenieur Dave Curle und Dario Mollo für den Mix. Die beiden kümmerten sich um die technische Seite, so dass das Quintett seine gesamte Energie bündeln und ihr Bestes geben konnte. Weil die Mitglieder völlig von dem Material überzeugt waren und wussten, wie es klingen sollte, wurde die Produktion ein Kinderspiel. Heraus kam ein Album, auf das sie zu Recht stolz sind; wenn es im September erscheint, wird es keinen Metalhead, sobald er es aufgelegt hat, so schnell wieder loslassen. „Wir glauben, dass wir diesmal alles zu 100 Prozent richtiggemacht haben. Das Gleichgewicht zwischen wohlbedachten Inhalten und zwangloser Darbietung stimmt genau. Auf der Bühne waren wir noch nie zu bremsen – warum also sollten nicht auch unsere Alben dementsprechend klingen?“

SATAN live:

31/10/18 DE – Hamburg – Markthalle w/ROSS THE BOSS/BULLET/PORTRAIT

01/11/18 DE – Bochum – Matrix

02/11/18 DE – Mannheim – 7er Club

03/11/18 t.b.a.

14/12/18 GR – Athens – Into Battle Festival Vol. 2

26/04/19 DE – Lauda-Königshofen – Keep It True Festival

SATAN Line-up:

Brian Ross – Vocals

Russ Tippins – Guitars

Steve Ramsey – Guitars

Graeme English – Bass

Sean Taylor – Drums

Kommentare

Kommentare